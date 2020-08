Call Of Duty Warzone, il Battle Royale di Activision, lanciato a Marzo 2020, da qualche settimana è passato alla Season 5. Stagione che ha portato alcuni cambiamenti abbastanza importanti, come l’apertura di nuove zone, per esempio lo Stadio, e l’inserimento di un treno pieno di “Loot” che gira per tutta la mappa. Inoltre sono state riviste alcune meccaniche di gioco, ad esempio sono stati introdotti dei cavi per evitare si salire per le scale nei palazzi più alti. Insomma Warzone sta crescendo, e Activision vuole accontentare, aggiornamento dopo aggiornamento, sempre più utenti per accrescere il già alto numero di giocatori.

Le Migliori Armi per Dominare le Lobby

Su Warzone ci sono delle armi che, se ben accessoriate, risultano assolutamente più forti di altre. Questo porta i giocatori a usare sempre il solito equipaggiamento. Ciò che varia è il come vengono accessoriate le armi. Questa guida ha proprio lo scopo di mostrarvi gli accessori migliori per le 5 armi più forti presenti nel gioco.

Grau 5.56

Il Fucile d’assalto più usato, anche dopo la patch, dalla maggior parte dei giocatori. Si distingue dal tutte le altre armi d’assalto per la sua grandissima precisione unita a un elevatissimo rateo di fuoco. È una delle armi più versatili del gioco.

Ecco il miglior equipaggiamento per quest’arma:

Silenziatore Monoblocco

Canna Archangel

Sottocanna da Commando

Munizioni da 60 colpi

Laser Tattico/ Mirino (come preferite)

BruenMK9

Il Bruen è la mitragliatrice leggera per eccellenza nella lista di quelle disponibili su Warzone attualmente. Non ha rinculo e ha un alto rateo di fuoco. L’unico difetto, oggetto anche di qualche polemica da parte degli utenti, è la difficoltà nel sbloccarlo per chi possiede solo il gioco gratuito.

Questa è una delle migliori configurazioni per quest’arma:

Silenziatore Monoblocco

Canna Lunga da 26.8″ Summit

Munizioni da 60 Colpi

Laser Tattico

Mirino VLK 3.0x

Mp5

Come il Grau e il Bruen dominano nelle loro rispettive categorie, anche l’Mp5 si conferma essere tra le migliori mitragliette di quelle disponibili.

Per renderla inarrestabile la potete equipaggiare in questo modo:

Canna con Silenziatore Integrale Monoblocco

Calcio Anteriore da Mercenario

Caricatore da 45 colpi

Laser Tattico

Calcio FTAC retrattile

Origin 12

Con la Season 5 l’uso dei fucili a pompa è aumentato, anche perché sono stati introdotti come armi, insieme alle pistole, del Gulag.

La configurazione migliore per l’Origin è questa:

Strozzatore/Silenziatore Monoblocco

Canna FORGE TAC impaler

Caricatore da 12 colpi

Laser da 5 mw

Calcio Rimosso

HDR

L’HDR, insieme all’Ax50, è il fucile di precisione preferito dalla maggior parte dei giocatori di Warzone. In qualsiasi modo cerchiate di costruirlo è forte, il proiettile è veloce e diretto, l’ideale per raggiungere anche i nemici più lontani.

Questa è una configurazione tra le più consigliate:

Silenziatore Monoblocco

Canna da 26.9″ HDR Pro

Laser Tattico

Mirino a Zoom Variabile

Specialità Concetrazione

Ovviamente questi sono solo alcuni modi per “moddare” le suddette armi. Sta a voi testarle e adattarle al vostro stile di gioco e alle vostre esigenze. Ci sono tante altre armi su Warzone che, se equipaggiate al meglio, potrebbero rivelarsi molto forti, soprattutto per quanto riguarda i fucili d’assalto.

Quindi non perdete tempo, testatele più che potete e andate alla ricerca delle vostre armi perfette. Ci si vede sul campo di battaglia!

