Netflix: tutte le uscite di agosto 2023

Vediamo assieme le prossime uscite in arrivo su Netflix per il mese di agosto 2023.

Con luglio giunto quasi al termine, diamo un’occhiata alle prossime uscite di Netflix che riempiranno il catalogo della piattaforma streaming ad agosto.

Sono tante le novità in arrivo su Netflix. Tra i titoli più di spicco possiamo trovare Hercules – la leggenda ha inizio e il film che racconta la storia del re del calcio, Pelé. Tra le Docu-serie, invece, salta all’occhio Depp contro Heard, dove andiamo a rivivere lo scandalo fra i due attori e le loro testimonianze.

Una grande sorpresa, in arrivo il 31 agosto, è sicuramente la serie live action di One Piece. Una serie che, nel bene o nel male, farà parlare molto di sé. Di seguito il trailer ufficiale in italiano.

Passiamo ora all’elenco completo di tutte le uscite Netflix di agosto 2023.

Netflix: film in uscita ad agosto 2023

Hercules – La leggenda ha inizio – 1 Agosto

Il giro del mondo in 80 giorni – 1 Agosto

Le comiche 2 – 1 agosto

Madame Bovary – 1 Agosto

Paprika – Sognando un sogno (Film Anime) – 1 Agosto

Pelé – 1 Agosto

Redemption Day – 1 Agosto

Total Recall – Atto di forza – 1 Agosto

Operazione Soulcatcher – 2 Agosto

Testa a testa – Head to head – 3 Agosto

Zom 100 – Bucket List of the Dead – 3 Agosto

Rogue – 4 Agosto

Veerappan – l’uomo più ricercato dell’ India – 4 Agosto

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh parte 2 (Film Anime) – 8 Agosto

L’assistente della star – 9 Agosto

Home for Rent – 10 Agosto

Marry My Dead Body – 10 Agosto

Down for Love – 11 Agosto

Heart of Stone – 11 Agosto

Cut Throat City – 12 Agosto

L’uomo nel buio – Man in The Dark – 14 Agosto

Eye of the Storm – 15 Agosto

Raw – Una Cruda Verità – 16 Agosto

Gostbusters Legacy – 17 Agosto

Altri dieci giorni tra bene e male – 18 Agosto

The Monkey King – 18 Agosto

Lift – 25 Agosto

You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah – 25 Agosto

Choose Love – 31 Agosto

Serie TV, Docuserie e Reality