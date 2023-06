Prime Gaming: i giochi in uscita a luglio 2023

In occasione del Prime Day vengono annunciati 4 grandi giochi riscattabili gratuitamente su Prime Gaming.

Tutto questo per festeggiare l’attesa giornata dedicata a Amazon, in data 11 luglio, un’iniziativa particolarmente attesa dagli utenti iscritti al servizio, dato che permette di accedere a sconti esclusivi sui prodotti più interessanti proposti sul colosso dell’e-commerce.

Ecco i giochi di luglio su Prime Gaming

Prey: Un videogioco di genere sparatutto in prima persona con elementi di action RPG sviluppato da Arkane Studios e pubblicato da Bethesda Softworks dove i giocatori si risveglieranno a bordo di Talos I, una stazione spaziale in orbita attorno alla luna nell’anno 2032, e saranno il soggetto chiave di un esperimento destinato a modificare l’umanità per sempre. Quando le cose andranno terribilmente male, saranno necessari ingegno, armi e abilità mentali per sconfiggere gli alieni. Già disponibile su Prime Gaming via GOG.

Baldur’s Gate II: Enhanced Edition: un videogioco di ruolo del 2000 sviluppato da BioWare e pubblicato da Black Isle Studios. Si tratta del secondo capitolo della serie Baldur’s Gate e ha inizio alcuni mesi dopo gli eventi narrati nel primo Baldur’s Gate.

Nel gioco è possibile reclutare una gran quantità di personaggi, che si aggiungeranno al gruppo del giocatore di loro spontanea volontà o in seguito ad avvenimenti ben precisi.

È possibile tenere in squadra fino a sei personaggi, incluso il protagonista creato dal giocatore. Ogni personaggio è contraddistinto da un allineamento morale, che lo identifica come buono, neutrale o malvagio, pur con diverse sfaccettature. I membri del party possono conversare ogni tanto con il protagonista, oppure possono anche parlare fra di loro. Disponibile su Prime Gaming dal 27 giugno.

Shovel Knight Showdown: è un picchiaduro platform con 20 personaggi della serie Shovel Knight. Possono esserci fino a 4 giocatori nelle partite in modalità Battaglia e ci sono una varietà di tipi di partite ed eventi di modifica tra cui scegliere. Disponibile dal 6 luglio.

Star Wars: The Force Unleashed I giocatori possono scoprire il lato più profondo e oscuro della Forza in una storia che li mette in rotta di collisione con Luke Skywalker in persona. Su Prime Gaming dal 11 luglio.

Inoltre, nelle prossime quattro settimane gli abbonati a Prime Gaming potranno riscattare contenuti per diversi giochi popolari, tra cui Overwatch 2, Diablo 4, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone 2.0 e Pokémon GO.

Come sempre tutto disponibile gratuitamente per gli abbonati ad Amazon Prime.