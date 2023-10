Prime Gaming: le uscite di Novembre

Sono ben 9 i giochi che Prime Gaming regalerà nel mese di novembre. Potranno essere riscattati da tutti gli abbonati ad Amazon Prime. Anche stavolta ci sono un paio di grandi giochi!

I titoli in arrivo

2 novembre: Rage 2: Deluxe Edition (Epic Games Store)

(Epic Games Store) 9 novembre: Centipede: Recharged (Epic Games Store)

(Epic Games Store) 10 novembre: Evan’s Remains

16 novembre: Behind the Frame: Il paesaggio più bello

16 novembre: Star Wars: Knights of the Old Republic

22 novembre: The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos

23 novembre: Black Widow: Recharged (Epic Games Store)

(Epic Games Store) 30 novembre: Caverns of Mars: Recharged (Epic Games Store)

(Epic Games Store) 30 novembre: Orten was the Case

Si parte subito con Rage 2, nella sua versione Deluxe. Famoso sparatutto in prima persona targato Avalanche Studios e Id Software uscito nel 2019. Si tratta del seguito del gioco di successo rilasciato nel 2011.

Molto piacevole anche Evan’s Reamins. Un puzzle-thriller basato sulla ricerca di un ragazzo scomparso. Mentre per gli appassionati dello Studio Ghibli sarà il rilassante gioco Behind the Frame: il paesaggio più bello a riscuotere successo. Il suo stile ricorda pienamente le opere di Hayao Miyazaki.

Il secondo nome per importanza in uscita con Prime Gaming sara sicuramente Star Wars: Knights of the Old Republic. Si tratta di un classico gioco di ruolo ambientato nella Galassia Lontana Lontana, uno dei più amati titoli di BioWare e uno dei migliori giochi della saga di Lucasfilm.

Nel mese di novembre molti giochi non saranno più disponibili quindi dovrete affrettarvi a riscattarli.

Giochi che lasceranno il catalogo Prime Gaming

Super Adventure Hand – (disponibile fino al 29 novembre 2023)

– (disponibile fino al 29 novembre 2023) Golden Light – (disponibile fino al 22 novembre 2023)

– (disponibile fino al 22 novembre 2023) The Textorcist: The Story of Ray Bibbia – (disponibile fino al 22 novembre 2023)

– (disponibile fino al 22 novembre 2023) Monster Prom 2: Monster Camp – (disponibile fino al 15 novembre 2023)

– (disponibile fino al 15 novembre 2023) The Coma 2: Vicious Sisters – Deluxe Edition – (disponibile fino al 15 novembre 2023)

– (disponibile fino al 15 novembre 2023) Unsolved Case: Murderous Script – CE – (disponibile fino al 1° novembre 2023)

– (disponibile fino al 1° novembre 2023) Hundred Days – (disponibile fino al 1° novembre 2023)

– (disponibile fino al 1° novembre 2023) The Super Spy – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) Doom 3 – (disponibile fino al 18 novembre 2023)

– (disponibile fino al 18 novembre 2023) Ghostwire: Tokyo – (disponibile fino al 2 novembre 2023)

– (disponibile fino al 2 novembre 2023) GRUNND – (disponibile fino all’8 novembre 2023)

Disponibili per tutto novembre

Top Hunter: Roddy & Cathy – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) Over Top – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) Soccer Brawl – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) Mutation Nation – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) Sengoku 2 – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) Kizuna Encounter: Super Tag Battle – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) King of the Monsters 2 – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) Alpha Mission II – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) 3 Count Bout – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) Last Resort – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) Samurai Shodown IV: Amakusa’s Revenge – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) Super Sidekicks – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) Ghost Pilots – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) Twinkle Star Sprites – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) The King of Fighters 2003 – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) The Last Blade – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) Metal Slug – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) Magician Lord – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) Metal Slug X – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) Ninja Master’s – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) SNK 40th Anniversary Collection – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) Art of Fighting 3: The Path of The Warrior – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) Sengoku – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) Crossed Swords – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) Metal Slug 3 – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) Ninja Commando – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) Metal Slug 4 – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) Robo Army – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

– (disponibile fino al 30 novembre 2023) The Last Blade 2 – (disponibile fino al 30 novembre 2023)

Come ogni mese sono previsti capsule premio, armamenti, cavalcature e bonus aggiuntivi per molti altri giochi come Cyberpunk, FC 244, League of Legends e molti ancora.

