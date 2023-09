Prime Gaming: tutte le uscite di ottobre 2023

Andiamo a vedere insieme le uscite di Prime Gaming del mese di ottobre.

Tutti i giochi sono disponibili per gli abbonati a Amazon Prime e che hanno collegato il proprio account a Twitch.

Grunnd

Avventura misteriosa realizzata a mano in cui si viaggia attraverso una città che sembra ordinaria fino a rivelare la sua natura surreale e contorta. Disponibile dal 5 ottobre.

Ghostwire: Tokyo

Tokyo è funestata da forze letali non appartenenti a questo mondo, dovute a un pericoloso occultista che in un istante ha fatto scomparire la popolazione intera. Il protagonista si troverà ad allearsi una potente entità spettrale e a padroneggiare un vasto arsenale di abilità per svelare la verità dietro le sparizioni.

Su Prime Gaming dal 5 ottobre.

The Coma 2: Vicious Sisters – Deluxe Edition

Si tratta di un’avventura survival horror coreana. Il protagonista di avventurerà nella sua scuola deserta per sopravvivere agli orrori della notte. Esplorando il circostante distretto di Sehwa e scoprendo gli oscuri segreti del regno delle ombre.

Il gioco sarà riscattabile il 12 ottobre nella versione Deluxe che comprende tutti i DLC.

Monster Prom 2: Monster Camp

Si tratta di un simulatore di appuntamenti multigiocatore, che si distingue per la parte artistica e un senso dell’umorismo irriverente. Questo sequel è ambientato in un nuovo scenario (il campo estivo) e presenta nuovi personaggi da corteggiare, tra facce conosciute e nuovi arrivi: Damien, Calculester, Milo, Dahlia, Joy, e Aaravi. Ma non è tutto! Monster Camp nasconde altre sorprese qua e là, come le nuove meccaniche del falò, e dei drink magici mixati.

Disponibile dal 12 ottobre.

The Textorcist: The Story of Ray Bibbia

In una bellissima Roma in Pixel Art, l’esorcista Ray Bibbia si trova a combattere da solo l’inflitrazione demoniaca tra le stanze vaticane. Ma salvare la chiesa dalla corruzione del maligno non è l’unica missione di Ray, che dovrà affrontare il suo passato per salvare la città eterna. The Textorcist però non è solo storia e arte, è un gioco con una meccanica nuova, in cui l’unica skill che conta è saper scrivere sulla tastiera.

Su Prime Gaming dal 19 ottobre.

Golden Light

Si tratta di un gioco horror procedurale pieno di umorismo nero, con elementi roguelike e un’atmosfera inquietante. Questo è un gioco prop hunt in cui gli oggetti daranno la caccia al giocatore!

Disponibile dal 19 ottobre.

Super Adventure Hand

Un puzzle-platform 3D con protagonista una mano. Il nostro obiettivo sarà farci strada attraverso gli oltre 50 livelli orditi dal team di sviluppo di Devm Games in questa bizzarra forma, afferrando e trascinando oggetti, scalando pareti, schioccando le dita e compiendo altre azioni possibili sfruttando tutte e 5 le falangi del protagonista.

Riscattabile dal 26 ottobre.

Nel corso del mese di ottobre sono inoltre previsti diversi bonus ingame da riscattare in giochi come Fall Guys, Diablo 4, League of Legends, Hearthstone, Call of Duty Warzone 2.0 e COD Modern Warfare 2.