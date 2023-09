Starfield: Bethesda registra 6 milioni di giocatori al lancio!

Con ben 6 milioni di accessi in 24 ore, il lancio di Starfield diventa il migliore di sempre per Bethesda Softworks.

Che i fan attendessero con fervore Starfield non è cosa che dovrebbe sorprenderci più di tanto. Ciò che però ha sorpreso ed entusiasmato i membri dello studio Bethesda è che il titolo segnasse un nuovo record di giocatori raggiungendo quota 6 milioni di accessi nelle sue prime 24 ore.

Segna così un nuovo incredibile record per lo studio statunitense. Ad annunciarlo è proprio Bethesda Softworks tramite il profilo X ufficiale di Starfield, nel quale riporta:

As of this morning, #Starfield has already surpassed 6 million players, making it the biggest Bethesda game launch of all time. pic.twitter.com/4yZa1lAYjW September 7, 2023

“A questa mattina, Starfield ha già superato i 6 milioni di giocatori, diventando il più grande lancio di Bethesda di tutti i tempi.” Bethesda Softworks

Starfield raggiunge i 6milioni di accessi: contestualizziamo

C’è da precisare che dai 6 milioni di accessi registrati da Starfield sono stati ovviamente esclusi gli accessi anticipati. Inclusi però nei 6 milioni sono gli accessi tramite Xbox Game Pass. Il servizio in abbonamento di Microsoft ha permesso infatti di poter giocare il titolo gratuitamente al day one. Oltre ad aver permesso di provare Starfield via cloud per chi non avesse una Xbox o un PC abbastanza performante.

Proprio per questo motivo bisogna fare una distinzione tra accessi e vendite del titolo. Del resto il servizio di streaming sembrerebbe essere ciò su cui Microsoft voglia puntare maggiormente. Risultati simili raggiunti su Starfield starebbero a significare un doppio successo. Sia per il titolo in sé che per il servizio di streaming, il quale avrebbe guadagnato molti abbonati proprio grazie al titolo spaziale. Proprio per colpa della mole di giocatori nel servizio cloud, molti utenti hanno però lamentato tempi di caricamento più lunghi del solito. Attualmente il problema sembrerebbe però risolto.

Vi ricordiamo in ultimo che rimanendo connessi sui portali di Hynerd potrete rimanere aggiornati su tutte le news legate al panorama videoludico e le maggiori novità riguardanti Starfield, il titolo del momento che ha portato Bethesda oltre le stelle! Inoltre cliccando qui potrete trovare la nostra guida definitiva al titolo!