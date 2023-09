Starfield: la guida definitiva

Starfield è diventato un fenomeno globale ancora prima del suo rilascio ufficiale, il 6 settembre 2023 su Xbox Series X/S.

Infatti, sin dai primi trailer o dalle prime immagini trapelate online, il nuovo titolo Bethesda ha saputo catturare l’attenzione dei media e dei gamers di tutto il mondo.

Presentato come “The Elder Scrolls ad ambientazione spaziale”, Starfield si presenta come un gioco d’azione con elementi RPG e una forte componente esplorativa. Inoltre, il titolo sarà ricco di nemici da sconfiggere, materiali da raccogliere, personalizzazioni legate sia al personaggio che alla nostra astronave, all’equipaggiamento (come per esempio le armi), ma soprattutto tantissimi pianeti da esplorare.

Dopo ben 25 anni di storia, la software house statunitense è tornata con una nuova avventura che ci porterà, quindi, a esplorare un universo immenso e entusiasmante. Dopotutto, Bethesda ha da sempre dimostrato di essere formidabile nello sviluppo di titoli open world, come Skyrim o Fallout 3 o 4.

Se lo spazio senza confini non vi spaventa e se siete pronti a salire a bordo sulla vostra astronave, allora la guida definitiva di Hynerd.it dedicata a Starfield è proprio dedicata a voi! Vi accompagneremo passo dopo passo nel vostro viaggio indimenticabile tra le stelle!

Introduzione alla storia di Starfield

La nostra avventura, firmata Bethesda, ha inizio nell’anno 2330.

In realtà, la storia di Starfield ha inizio molto prima. È l’anno 2050 e, per la prima volta, l’uomo raggiunge Marte. Da lì in poi, le mire espansionistiche non avranno limiti: in poco tempo, infatti, uomini e donne raggiungeranno il sistema Alpha Centauri andando a stabilire un nuova capitale, Nuova Atlantide, per ufficializzare la nascita dell’Unione Coloniale.

La storia dell’uomo, però, è sempre caratterizzata da violenti guerre e anche l’universo Starfield non è da meno. Le mire espansionistiche, infatti, porteranno l’umanità a far sorgere una nuova stazione spaziale nel sistema di Narion; ha inizio una guerra ventennale. La popolazione locale si schiera contro l’Unione Coloniale grazie anche all’aiuto del Collettivo Freestar.

Una guerra violenta segnerà per sempre la storia dell’universo Starfield, fino a quando questa non terminerà con la firma del Trattato di Narion.

Come sempre, la pace non dura a lungo e un nuovo conflitto scoppia tra le due fazioni causando così le infauste Guerre Coloniali che dureranno fino al 2311. Nel frattempo, l’illustre Sebastian Banks darà origine a Constellation, un’organizzazione dedita alla risoluzione dei misteri dell’universo. Questa vedrà una crescita soprattutto nel periodo delle Guerre Coloniali e sarà proprio grazie a quest’associazione che la nostra storia avrà inizio: sembra, infatti, che Constellation sia riuscita a ritrovare un misterioso Manufatto alieno.

Disclaimer: questa guida è in costante aggiornamento. Man mano verranno aggiunte delle nuove istruzioni relativi ai vari pianeti, equipaggiamenti, collezionabili e molto altro ancora.

Vi consigliamo di prestare forte attenzione alle parentesi (laddove presenti) perché vi potrebbero fornire delle informazioni fondamentali per comprendere dove ci troviamo all’interno del gioco.

Qualora le guide si riferissero a degli eventi trascorsi, il gioco potrebbe essere cambiato essendo Starfield un titolo in continuo aggiornamento. Valutate bene il periodo in cui le guide sono state scritte.

Le guide di Starfield

Equipaggiamenti e Personalizzazioni

Esplorazione

Missioni