The Game Awards 2023: tutti gli annunci ed i trailer della serata

Si è appena conclusa l’ultima edizione dei The Game Awards 2023, evento videoludico nel quale sono stati premiati i titoli e le personalità che si sono distinti maggiormente nell’ultimo anno. Per scoprire chi sono stati i vincitori nelle varie categorie dei The Game Awards 2023 vi basterà rimanere sintonizzati su Hynerd.it (cliccando su questo link).

L’evento diretto da Jeoffe Keighley non è stato incentrato solo alla premiazione dei titoli, ma ha inscenato un vero e proprio spettacolo per tutti gli spettatori (tra cui i temerari che lo hanno seguito nella notte tra il 7 e l’8 dicembre). All’interno della diretta è stato dedicato anche grande spazio agli annunci. Dall’annuncio di nuovi giochi tripla-A come Monster Hunter: Wilds e Marvel’s Blade al tanto vociferato progetto OD di Hideo Kojima in collaborazione con Xbox, ecco quali sono stati tutti i trailer trasmessi nel corso dei The Game Awards 2023!

The Game Awards 2023: Tutti i trailer trasmessi

Monster Hunter Wilds

Monster Hunter: Wilds dà il via alla sesta generazione della saga di Capcom. Il trailer mostrato presenta un paesaggio deserto e nuove cavalcature volanti, oltre gli immancabili mostri giganti a cui dovremmo dare la caccia. Il titolo uscirà nel 2025.

OD

Hideo Kojima svela finalmente il tanto vociferato progetto con Xbox, salendo sul poalco dei The Game Awards. OD, realizzato da Kojima Productions, si presenta con un piccolo, inusuale teaser in un”un mix tra videogioco e cinema”.

Il progetto nato in collaborazione con Jordan Peele, vedrà la presenza di Sophia Lillis, Hunter Schafer e Udo Kier.

God of War: Ragnarok

L’acclamato God of War: Ragnarok riceverà un DLC gratuito! Il pacchetto aggiuntivo, chiamato Valhalla, sarà disponibile a partire da settimana prossima e presenterà un’avventura inedita in stile roguelite di Kratos e Mimir.

Marvel’s Blade

Arkane Lyon, autrice di Dishonored e Deathloop, ha annunciato una collaborazione con Marvel per dar vita ad un nuovo Blade. Stando alle sue dichiarazioni si tratterà di “un gioco single-player in terza persona con una storia matura ambientata nel cuore di Parigi”, supervisionato da Dinga Bakaba.

SEGA

Sega annuncia il suo ritorno in scena! Durante la serata infatti, un breve video ha annunciato il ritorno di cinque franchise storici, attualmente in sviluppo: Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage e Crazy Taxi. Non sono state fornite date di lancio o altre informazioni su questi progetti.

The Finals

Lo studio costituito da ex-sviluppatori di Battlefield, Embark Studios, Mostra la sua nuova opera. The Finals è un videogioco sparatutto competitivo in cui i giocatori dovranno combattere tra loro per guadagnare denaro, fama e sponsorizzazioni.

Light No Fire

Hello Games, sviluppatore di No Man’s Sky e The Last Campfire, rivela il suo nuovo progetto. Light No Fire viene audacemente definito come “primo, vero gioco open-world” dell’industria. Il gameplay ha mostrato la costruzione, la guida di creature volanti simili a draghi e alcuni elementi cooperativi alla base del gameplay di quest’opera.

Final Fantasy XVI

In arrivo anche due nuovi DLC per Final Fantasy XVI: Echoes of the Fallen e The Rising Tide. Il primo,già disponibile, permetterà ai giocatori di vivere alcuni capitoli della storia che si svolgono poco prima della battaglia finale. Il secondo invece arriverà nella primavera del 2024 e offrirà una nuova avventura per Clive e soci.

Rise of the Ronin

Rivelata inoltre la data di lancio per Rise of the Ronin. Il titolo arriverà ufficialmente su PlayStation 5 il 22 marzo 2024.

Skull and Bones

Dopo anni di attesa e contuni posticipi, abbiamo finalmente una data di uscita per il progetto Skull and Bones! Il titolo vedrà la sua finestra di lancio il 16 febbraio 2024, con un test privato che si terrà nei prossimi giorni.

Lost Records: Bloom and Rage

Dal genio creativo di Don’t Nod, team di sviluppo di Life is Strange, Twin Mirror, Tell Me Why, nasce Lost Records: Bloom and Rage. Il titolo arriverà il prossimo anno su PC, Xbox e PS5, con una storia incentrata su amici che si riuniscono dopo vent’anni.

Dragon Ball: Sparking! Zero

Il nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi ha finalmente un titolo definitivo. Dragon Ball: Sparking! Zero si presenta finalmente ai fan dell’opera di Akira Toriyama.

Fortnite: Rocket Racing

Nasce il nuovo ponte tra Fortnite e Rocket League. L’aggiornamento del famoso battle royale di Epic Games arriverà domani.

No Rest for the Wicked

No Rest for the Wicked è il prossimo gioco degli sviluppatori di Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps. Si tratterebbe di un gioco di ruolo dalle tinte action che strizza l’occhio a Diablo. Il titolo arriverà su PC tramite Accesso Anticipato nel primo trimestre del 2024, mentre la versione completa arriverà successivamente anche su PS5 e Xbox Series X/S.

Exodus

In Exodus i giocatori assumeranno il ruolo del Viaggiatore, esplorando l’universo ed evitando i nemici noti come Celestiali. Il titolo RPG fantascientifico sarà realizzato da Archetype Entertainment, team di ex-sviluppatori di BioWare.

Big Walk

Big Walk è il prossimo gioco di House House. All’interno di un trailer a di poco che bizzarro, il titolo annuncia il suo arrivo nel 2025.

Kemuri

Kemuri è stato definito come un videogioco d’azione luminoso e colorato, che rispecchia il carattere della sua creatrice, Ikumi Nakamura, la quale si è presentata sul palco per annunciare il suo nuovo progetto dopo l’abbandono di Tango Gameworks.

The Casting of Frank Stone

Behaviour Interactive e Supermassive Games al lavoro insieme per un titolo ambientato nell’universo di Dead by Daylight. The Castig of Frank Stone arriverà nel 2024 e viene descritto come «un’esperienza cinematografica», ovviamente in single player.

Jurassic Park Survival

Jurassic Park Survival arriverà su PC e console, ma non abbiamo ancora una data.

Visions of Mana

Square Enix ha rivelato il futuro della serie Mana con Visions of Mana,! Ilnuovo capitolo dello storico franchise debutterà su PC, PlayStation e Xbox il prossimo anno.

Senua’s Saga: Hellblade II

Vediamo finalmente alcune sequenze di gameplay montate in mezzo alle cut-scene, ma ala finestra di lancio rimane fissata ad un generico gennaio 2024.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake

Confermato ufficialmente il remake di Brothers: A Tale of Two Sons, il videogioco cooperativo di Josef Fares. Il titolo arriverà sugli scaffali il 28 febbraio.

Den of Wolves

Black Myth: Wukong

Torna finalmente a farsi vedere Black Myth: WuKong. Il nuovo souls like arriverà il 30 agosto 2024 su PC e console.

Tales of Kenzera: Zau

Vediamo in azione il platform 2D che arriverà il 25 aprile 2024 su PC e tutte le console.

Rise of the Gold Idol

Netflix presenta The Rise of the Golden Idol, in arrivo anche su tutte le altre piattaforme.

Last Sentinel

Last Sentinel è il gioco open world futuristico sviluppato da Lightspeed Studios.

Zenless Zone Zero

Un nuovo sguardo al prossimo gioco dalla compagnia autrice di Genshin Impac in arrivo nel 2024.

Mecha Break

The First Descendant

Exoborne

Nuovo sguardo anche a Exoborne. Il titolo include anche alcuni autori di The Division.

The First Berserker: Khazan

Usual June

Finji mostra da vicino l’avventura Usual June, tra esplorazione, misteri da risolvere, dialoghi e combattimenti dai colori vivissimi. Il titolo uscirà nel 2025.

Pony Island 2: Panda Circus

Harmonium: The Musical

Windblown

Dai creatori di Dead Cells arriva Windblown, il nuovo progetto in stile cartone animato. In accesso anticipato su Steam nel corso del 2024.

Thrasher

World of Goo 2

World of Goo 2 è un puzzle game basato sulla fisica dei fluidi e non solo. Arriverà in un non meglio precisato 2024.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Suicide Squad si ripresenta al pubblico dopo il rinvio di più o meno un anno. Il titolo uscirà il 2 febbraio 2024, a firma Rocksteady.

Honkai: Star Rail

GTFO

GTFO torna a farsi vedere per annunciare un free weekend su Steam e il suo Final Chapter.

Asgard’s Wrath 2

Stormgate

Stormgate mostra un po’ di gameplay e un nuovo personaggio. Il titolo uscirà in accesso anticipato su Steam a partire dall’estate 2024.