The Game Awards 2023: Tutti i vincitori nelle varie categorie

Siamo giunti alla conclusione dell’evento videoludico più atteso dell’anno! I The Game Awards 2023 sono stati trasmessi nella notte tra il 7 e l’8 dicembre ed anche in quest’ultima edizione le sorprese non sono mancate. I The Game Awards sono l’evento più atteso per ogni appassionato del media, nel quale non vengono premiate solo le più importanti opere videoludiche del panorama contemporaneo, ma anche personalità, team di sviluppo e coach nel settore e-sportivo.

Ma senza perderci in ulteriori chiacchiere, è giunto il momento di riportare tutti i vincitori nelle varie categorie, partendo ovviamente dalla più attesa: il Game of The Year 2023!

The Game Awards 2023: I vincitori

Gioco dell’anno – Baldur’s Gate 3

Miglior Performance – Neil Newbon (Baldur’s Gate 3)

Miglior narrativa – Alan Wake 2

Miglior debutto per un gioco indie – Cocoon

Miglior gioco mobile – Honkai: Star Rail

Miglior gioco d’azione – Armored Core VI

Migliore direzione artistica – Alan Wake 2

Miglior gioco VR/AR – Resident Evil Village VR Mode

Miglior Audio Design – Hi-Fi Rush

Games for Impact – Tchia

Miglior colonna sonora – Final Fantasy XVI

Miglior gioco indipendente – Sea of Stars

Miglior supporto community – Baldur’s Gate 3

Miglior picchiaduro – Street Fighter 6

Gioco più atteso – Final Fantasy VII Rebirth

Best ongoing game – Cyberpunk 2077

Miglior adattamento – The Last of Us

Best action adventure – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Miglior RPG – Baldur’s Gate 3

Miglior sim/strategy – Pikmin 4

Miglior sport/racing – Forza Motorsport

Miglior multigiocatore – Baldur’s Gate 3

Voto del pubblico – Baldur’s Gate 3

Miglior game direction – Alan Wake 2

Tra ospiti d’eccezione e annunci che hanno accompagnato l’intera diretta, anche questa edizione dei The Game Awards è giunta al termine, regalando uno spettacolo memorabile per tutti i temerari che hanno seguito l’evento nel cuore di questa notte! Siete d’accordo con quanto la giuria dei The Game Awards ha deciso? Lo show diretto da Geoff Keighley si è dimostrato ancora una volta degno delle vostre aspettative?