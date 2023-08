The Marvels: la ridotta durata del film spaventa i fan

In un periodo in cui i film sembrano voler durare il più possibile, The Marvels inverte la rotta e si prepara ad essere uno dei film più corti del MCU.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore e secondo quanto detto da affidabili insider come Can We Get Some Toast, sembra che The Marvels sia destinato ad avere una durata di 1 ora e 38 minuti. Per la precisione, 1 ora e 33 minuti senza considerare i titoli di coda.

Se questo dovesse essere ufficializzato, il film con Brie Larson diventerebbe il più breve di tutto il Marvel Cinematic Universe, superando la concorrenza de L’incredibile Hulk e di Thor: The Dark World con circa un quarto d’ora di differenza.

I fan dell’universo cinematografico in questione sono divisi da questa notizia, tra chi pensa che questo sia un bene per evitare scene unicamente riempitive, e altri che invece prevedono l’ennesima delusione Marvel degli ultimi mesi.

Vi ricordiamo che The Marvels dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche l’8 novembre, ma che il rischio di rinvio è sempre dietro l’angolo e, nel caso, marzo 2024 sembra essere il mese designato.