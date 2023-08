Thor 5 è in lavorazione, ma ci sarà Taika Waititi?

Solo un supereroe dei Marvel Studios ha ottenuto più di tre film da solita all’interno del MCU. Dove non ci sono riusciti Captain America e Iron Man, ce l’ha fatta Thor. E in futuro il Dio del Tuono potrebbe tornare sul grande schermo.

Nessuna conferma ufficiale, ma come riportato dall’insider MyTimeToShineHello, Thor 5 è in lavorazione. Non è chiaro invece se Taika Waititi tornerà alla regia, tuttavia le parole del premio Oscar per Jojo Rabbit lasciano ipotizzare una sua nuova possibile collaborazione con gli studios.

Waititi ha rilasciato una serie di dichiarazione in cui ha spiegato alcuni dei suoi piani per il quinto film. Primo fra tutti, il villain. A detta del regista dovrebbe essere più forte e “più formidabile di Hela”, la sorella di Thor antagonista in Ragnarok.

Dalle sue parole si evince come il regista abbia già chiare le idee per il suo eventuale ritorno in Thor 5. Dopotutto non ha mai nascosto la propria disponibilità a prendere parte al progetto. “Lo farei decisamente, ma solo se Chris volesse”, aveva dichiarato lo scorso anno.

Thor 5 sarà l’ultimo film sul personaggio?

La saga con protagonista il Thor di Chris Hemsworth è di certo tra le più discusse del MCU. Dopo il flop dei primi due film, Waititi aveva portato una ventata d’aria fresca con Ragnarok. Un netto cambio di tono rispetto ai precedenti capitoli, che ha finito però per snaturare il personaggio. Ecco che Thor: Love and Thunder, con il suo esasperato umorismo, ha fatto nascere diversi dubbi, anche allo stesso Chris Hemsworth.

L’attore di Tyler Rake aveva precedentemente invocato un ritorno alle origini, o per meglio dire una rivisitazione del personaggio, che porti ad un nuovo cambio di tono. “Voglio che sia una versione drasticamente diversa, nei toni e in tutto quanto”.

Hemsworth vorrebbe inoltre che Thor 5 concludesse la storia del personaggio, a distanza di 12 anni dal primo film. “Sento che probabilmente dovrebbe essere il finale. Non si tratta di qualcosa che mi è stato detto, semplicemente mi baso sul fatto che c’è la nascita di un eroe, il suo viaggio e poi la sua morte. Sono arrivato a questo punto?”

Vedremo se i Marvel Studios sapranno accontentare la loro star. E se lo faranno con Taika Waititi o meno.