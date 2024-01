Tutti i Videogiochi in uscita a febbraio 2024

Il secondo mese di questo entusiasmante 2024 è alle porte, e con esso anche le uscite videoludiche previste! In questo articolo vi presenteremo una lista completa dei videogiochi in uscita per febbraio 2024 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.2 febbraio8 febbraio13 febbraio14 febbraio16 febbraio20 febbraio29 febbraio Ma …

Il secondo mese di questo entusiasmante 2024 è alle porte, e con esso anche le uscite videoludiche previste! In questo articolo vi presenteremo una lista completa dei videogiochi in uscita per febbraio 2024 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Ma non perdiamoci in ulteriori convenevoli e lanciamoci subito nella presentazione dei videogiochi in uscita questo mese!

2 febbraio

Suicide Squad: Kill the Justice League: Nuovo gioco di RockSteady Studios, dietro la creazione della serie Batman Arkham. Questo titolo action game in terza persona, con elementi multiplayer cooperativi, arriverà su PS5, Xbox Series X/S e PC.

Persona 3 Reload: Remake del terzo capitolo della serie JRPG di Atlus, originariamente uscito nel 2006 su PS2. Persona 3 Reloaded arrivo su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

8 febbraio

Helldivers 2: A quasi un decennio dall’uscita del primo capitolo, questo sparatutto cooperativo arriverà finalmente nel mercato videoludico per PlayStation 5 e PC.

13 febbraio

Banishers: Ghosts of New Eden: Nuovo titolo action RPG sviluppato da Don’t Nod, autori di Life is Strange e Vampyr.

14 febbraio

Tomb Raider I-II-III Remastered: La storica trilogia di uno dei caposaldi del media videoludico, oggi sotto una nuova veste. La remastered dei primi tre capitoli della saga di Tomb Raider arriverà su Nintendo Switch il 14 febbraio.

Skull and Bones: Sembrava un viaggio troppo arduo, ma finalmente Skull and Bones vede terra all’orizzonte. Questo action adventure piratesco arriverà finalmente su PS5, Xbox Series X/S e PC.

16 febbraio

Mario vs. Donkey Kong: Dopo un glorioso debutto su Game Boy Advance, la serie di Mario vs. Donkey Kong ritorna su Nintendo Switch.

20 febbraio

The Thaumaturge: In uscita inizialmente su PC, The Thaumatage è un nuovo RPG sviluppato dagli autori di The Witcher Remake e Frostpunk.

29 febbraio

Final Fantasy VII Rebirth: seconda parte di Final Fantasy VII Remake, questo titolo completa ed arricchisce la storia dell’originale ioco di ruolo giapponese, la cui uscita risale al lontano 1997.

E voi cosa ne pensate? Avete trovato un titolo che non vedete l’ora di avere tra le mani? Vi ricordiamo che per ricevere sempre aggiornamenti sul mondo videoludico e non perdervi le novità di ogni mese vi basterà rimanere sintonizzati su Hynerd.it!