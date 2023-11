Skull and Bones, forse ci siamo!

Skull and Bones è un titolo piratesco, fortemente ispirato dalle battaglie navali di Assassin’s Creed IV, in sviluppo da Ubisoft ormai da praticamente 10 anni. Il titolo venne annunciato la prima volta all’E3 2017 con uscita prevista l’anno seguente. Da li in poi sono iniziati però un susseguirsi di rinvii e cambi di personale all’interno del team. Il titolo venne anche fatto provare alla stampa durante gli anni, ma inspiegabilmente la sua uscita si allontanava sempre di più. Ora dovremmo però esserci davvero, il lancio del titolo piratesco di Ubisoft sarebbe davvero dietro l’angolo.

La conferma di Tom Henderson

Come già detto verso fine ottobre, il lancio di Skull and Bones, secondo Ubisoft sarebbe rientrato nella fine dell’anno fiscale 2023, ovvero entro marzo 2024. Il piuttosto noto insider Tom Henderson sembrerebbe aver confermato quanto annunciato dalla software house. Tom si è addirittura sbilanciato, scrivendo un articolo per Insider Gaming in cui annuncia che il gioco uscirà il 16 febbraio solo su PlayStation 5, Xbox Series X\S e PC. Il prezzo dovrebbe essere invece di €49.99 per la versione standard e €69.99 per la versione premium. Quest’ultima garantirebbe svariati bonus in game, oltre alla possibilità di giocare il titolo tre giorni in anticipo, quindi a partire dal 13 febbraio.

C’è da dire che noi siamo leggermente scettici per la qualità del titolo. Siamo pronti a ricrederci il prossimo febbraio, sempre che Tom Henderson si riveli affidabile, ma i ben sei rinvii e la mancanza di notizie ufficiali ci fa temere per un titolo quantomeno goffo. Se pensiamo poi che il titolo nasceva come spin-off di Assassin’s creed per poi cambiare rotta, non solo metaforicamente, ci prendiamo il diritto di avere qualche dubbio. Non ci resta che attendere la data in un annuncio ufficiale, magari proprio durante i The Game Awards. Nel mentre potrete leggere molte altre notizie su Ubisoft o sul panorama videoludico in generale su Hynerd.it.