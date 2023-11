Wonka: ecco il nuovo coloratissimo poster con Timothée Chalamet

In vista delle vacanze Natalizie, prepariamoci ad essere golosi come non mai! Uscirà infatti il film Wonka, prequel de La fabbrica di cioccolato. Il film, tratto dall’icononico personaggio di Roald Dahl racconterà della giovinezza del giovane Willy Wonka, interpretato da Timothée Chalamet, prima di diventare il famosissimo proprietario della fabbrica di cioccolato. Per prepararci all’uscita …

Continue reading “Wonka: ecco il nuovo coloratissimo poster con Timothée Chalamet”