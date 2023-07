Wonka: il primo trailer dell’attesissimo film con Timothée Chalamet

Dopo due anni arriva finalmente il primo trailer ufficiale del nuovo film Warner Bros con protagonista Willy Wonka, diretto da Paul King.

Wonka non sarà un remake del film di Tim Burton (2005) o di quello di Mel Stuart (1971). Racconterà la storia del personaggio dell’omonimo libro per ragazzi scritto da Roald Dahl nella sua giovinezza. Sullo schermo ci verranno mostrati gli anni precedenti all’apertura della fabbrica di cioccolato.

Il nuovo Willy Wonka

Sarà Timothée Chalamet, il giovane e talentoso attore, amatissimo dai giovani e da Luca Guadagnino, a interpretare Willy Wonka. Chalamet, che abbiamo visto esordire in Chiamami col tuo nome, e che stiamo per rivedere nel secondo capitolo di Dune, dovrà fare i conti con i due grandi attori che hanno prestato il volto al personaggio (adulto in questo caso) in precedenza: Gene Wilder prima e Johnny Depp dopo.

Il trailer di Wonka

Il giovanissimo protagonista, dopo svariate avventure in giro per il mondo, mette in pratica ciò che ha sperimentato in viaggio.

Ho passato sette anni in giro per il mondo a perfezionare la mia arte. Sapete sono una sorta di mago, inventore e cioccolatiere. Willy Wonka interpretato da Timothée Chalamet nel nuovo film di Paul King

Assistiamo alla creazione del Volacioc, un cioccolato che fa volare, letteralmente, mentre Willy cerca un modo per sfuggire al cartello del cioccolato e creare la sua bottega.

Il personaggio, eccentrico e bizzarro fin dai primi secondi del trailer, ha chiaro nella testa il suo sogno: aprire la sua fabbrica di cioccolato.

Ricordate le mie parole. Sarà il più grande negozio di cioccolato che il mondo abbia mai visto. Willy Wonka interpretato da Timothée Chalamet nel nuovo film di Paul King

Il trailer si conclude con la prima conversazione tra Willy Wonka e un Umpa Lumpa (interpretato da Hugh Grant).

Sicuramente le aspettative per questo film sono altissime. Da una parte perché riporterà sullo schermo un personaggio amatissimo dal grande pubblico. Dall’altra la regia di Paul King (Paddington) ci fa ben sperare in un ottimo prodotto.

Il trailer è assolutamente all’altezza delle aspettative: lo stile, i colori, la colonna sonora e le interpretazioni, catapultano lo spettatore nello stravagante mondo di Willy Wonka, in soli due minuti e mezzo.

Ora non ci resta che aspettare dicembre per vedere il film in sala.