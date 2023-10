Xbox Game Pass: tutte le uscite di ottobre 2023

Ecco rivelati i giochi che usciranno con Xbox Game Pass nel mese di ottobre.

I titoli in arrivo sono sei, di cui ben due al day one. Mentre sono sempre sei anche i titoli che abbandonano il catalogo. Ovviamente, come sempre, i videogiochi che abbandonano il pass sono acquistabili con uno sconto per tutti i possessori dell’abbonamento Microsoft.

Giochi che escono da Xbox Game Pass

Eville (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Overwhelm (PC)

(PC) Shenzhen I/O (PC)

(PC) The Legend of Tianding (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Trek to Yomi (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Turnip Boy Commits Tax Evasion (Cloud, Console e PC)

Dopo un mese di settembre nel quale sono usciti titoli di alto livello al day one, come Starfield e Lies of P, anche ottobre presenta due esclusive: The Lamplighters League e Forza Motorsport.

Le novità di ottobre

Gotham Knights: è un gioco di ruolo d’azione open world ambientato nella Gotham City più dinamica e interattiva mai vista prima d’ora (Cloud, Xbox Series X/S e PC) – Disponibile dal 2 ottobre.

The Lamplighters League : ambientato in una versione alternativa degli anni ’30, il giocatore deve riunire una squadra di disadattati per fermare un antico culto chiamato Banish Court , che mira a raggiungere il dominio del mondo. (Cloud, Xbox Series X/S e PC) – Disponibile al day one dal 2 ottobre.

: ambientato in una versione alternativa degli anni ’30, il giocatore deve riunire una squadra di disadattati per fermare un antico culto chiamato , che mira a raggiungere il dominio del mondo. (Cloud, Xbox Series X/S e PC) – Disponibile al day one dal 2 ottobre. Warhammer 40.000: Darktide: la storia del gioco, scritta dall’autore Dan Abnett, si concentrerà su una squadra di agenti dell’Inquisizione che indaga su una potenziale infiltrazione del Caos sul pianeta Atoma Prime nella Città Alveare di Tertium. (Cloud e Xbox Series X/S) – Su Game Pass dal 4 ottobre.

Forza Motorsport: ultimo titolo del famoso gioco di simulazione di guida sviluppato da Turn 10 Studios e pubblicato da Xbox Game Studios (Cloud, Xbox Series X/S e PC) – Disponibile dal 10 ottobre al day one.

From Space : è uno sparatutto giocabile in solitaria o in modalità cooperativa per squadre fino a quattro giocatori. (Cloud, Console e PC) – Scaricabile dal 12 ottobre.

: è uno sparatutto giocabile in solitaria o in modalità cooperativa per squadre fino a quattro giocatori. (Cloud, Console e PC) – Scaricabile dal 12 ottobre. Like A Dragon: Ishin!: è un videogioco d’azione/avventura spin-off della serie Yakuza sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio pubblicato da Sega (Cloud, Console e PC) – Riscattabile dal 17 ottobre.

Ovviamente oltre a questi ci sono molti altri giochi disponibili. Tutto gratuitamente per chi si abbona a uno dei piani previsti da Xbox Game Pass.