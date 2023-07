Festival di Venezia: Comandante sarà il film d’apertura

Comandante, il nuovo film di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino, aprirà l’80esima edizione del Festival di Venezia. Challengers, nuova opera di Luca Guadagnino con protagonista Zendaya, designato come film d’apertura, è stato ritirato dalla mostra a causa di una scelta della produzione dovuta alla sciopero degli attori negli Stati Uniti.

Comandante sarà, quindi, presentato in anteprima mondiale mercoledì 30 agosto 2023 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia), nella serata di apertura della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, arrivata ormai alla sua 80esima edizione.

Challengers, il film di Luca Guadagnino precedentemente annunciato, non parteciperà alla Mostra a seguito delle decisioni assunte dalla produzione.

Così si legge nelle note ufficiali che spiegano il forfait del nuovo film di Guadagnino.

Probabilmente questo è solo il primo dei tanti cambiamenti che potrebbero esserci durante il Festival di Venezia. Martedì 25 luglio il direttore Alberto Barbera annuncerà ufficialmente il programma della Mostra, ma la sensazione è che lo sciopero in corso minerà la presenza di grosse produzioni americane, non disposte ad affrontare i costi di trasferta per il Lido senza red carpet, conferenze stampa e attività di publicity.

Difatti, prendendo proprio Challengers come esempio, il suo ritiro dalla Mostra potrebbe significare anche un suo slittamento nell’uscita. Fissata al 15 settembre, adesso sembra che possa essere posticipata addirittura in primavera.

Alberto Barbera, intanto, si è pronunciato così su Comandante:

Nel quadro di un film d’epoca, risultato di un importante investimento produttivo del cinema italiano, l’opera di Edoardo De Angelis risuona di non ambigui echi contemporanei. Il racconto dell’autentica vicenda del Comandante Salvatore Todaro che salvò la vita ai marinai sopravvissuti all’affondamento del mercantile nemico – mettendo a repentaglio la sicurezza del proprio sommergibile e dei suoi uomini – risulta come un forte richiamo all’esigenza di anteporre i valori dell’etica e della solidarietà umana alla logica brutale dei protocolli militari. Ringrazio l’autore, i produttori Nicola Giuliano e Pierpaolo Verga, e Paolo del Brocco di Rai Cinema per aver accettato il nostro invito a inaugurare l’80/a Mostra del Cinema della Biennale di Venezia.

Comandante, diretto da Edoardo De Angelis e con protagonista Pierfrancesco Favino, è scritto da Sandro Veronesi e Edoardo De Angelis. Il film è una produzione Indigo Film e O’Groove con Rai Cinema, Tramp LTD, V-Groove, Wise Pictures, in associazione con Beside Productions, in collaborazione con la Marina Militare Italiana e Cinecittà.