Festival di Venezia 80: ecco quali film dovrebbero esserci

Manca sempre meno al Festival di Venezia e ancor meno per l’annuncio dei film presenti al lido.

La lineup ufficiale verrà annunciata tra meno di un mese e, oltre a film di cui è stata annunciata la presenza come Ferrari, ancora vige il mistero su l’elenco di opere, registi e attori presenti.

Viene in nostro soccorso Variety, che ultimamente ha stilato una lista di film che dovrebbero e potrebbero partecipare al Festival di Venezia. Ci teniamo a dire che rimangono rumors basati su tempistiche e su rapporti, quindi non parliamo di ufficialità.

In concorso

Partiamo dai film che sembra saranno ufficialmente presenti, o che quanto meno sono stati ufficialmente invitati: Michael Mann (Ferrari), Sofia Coppola (Priscilla), Yorgos Lanthimos (Poor Things – Povere creature), Pablo Larrain (El Conde), Michel Franco (Memory).

La certezza però è indubbiamente Io Capitano, la nuova opera di Matteo Garrone. Rimanendo in tema, come film italiano dovrebbe partecipare anche Finalmente l’alba di Saverio Costanzo.

Si presuppone anche la presenza del nuovo film di Roman Polanski, The Palace, visto che la sua uscita ufficiale è prevista per il 28 settembre.

Visto il buon rapporto di Netflix con il Festival di Venezia, potrebbe sbarcare quest’anno anche Maestro, il nuovo film diretto e interpretato da Bradley Cooper, a Venezia dopo A star is born. A rappresentare Netflix ci dovrebbe essere anche Nyad di Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin.

Tra i titoli internazionali che potrebbero arrivare in concorso troviamo The Theory of Everything del tedesco Tim Kroger, Saltburn di Emerald Fennell, il documentario su John Galliano diretto da Kevin Macdonald, il dramma Hoard di Luna Carmoon, Les Indesirables di Ladj Ly, The Empire di Bruno Dumont, The Beast di Bertrand Bonello e Bernadette di Léa Domenach.

Fuori concorso

A sfilare nella categoria fuori concorso del Festival di Venezia di quest’anno ci dovrebbero essere il nuovo film di Luca Guadagnino, Challengers, che uscirà a settembre e che vede Zendaya protagonista, ma anche Assassinio a Venezia di Kenneth Branagh, in uscita nello stesso mese.

Secondo Variety poi, fuori concorso potrebbero esserci Wizards! di David Michod, che al Festival di Venezia ha già portato Il Re, il nuovo film di Woody Allen, Coup de chance e DogMan di Luc Besson.

Ultimo, ma non ultimo, titolo che potrebbe approdare fuori concorso è Napoleon di Ridley Scott. Il film che vede Joaquin Phoenix protagonista però potrebbe essere presentato da Apple a Toronto, staremo a vedere.