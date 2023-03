L’ultima notte di Amore, il polar italiano di Andrea di Stefano con Pierfrancesco Favino nei panni del protagonista, è uscito nelle sale tre settimane fa ma la sua corsa al box office continua decisa. Il film ha convinto fin da subito pubblico e critica e ha innescato più di qualche ragionamento sul cinema nostrano, oltre che su di un genere ormai difficile da vedere sul grande schermo.

L’ultima notte di Amore è un’esperienza da vivere in sala per intensità e bellezza, un’opera che definiremmo quasi di altri tempi, seppur dimostri a lunghi tratti una spiccata modernità. Dal piano sequenza iniziale sulla Milano di notte fino ai più piccoli dettagli sonori, siamo sicuri che il nuovo film con Pierfrancesco Favino vi sorprenderà. Ora è il momento di andare al cinema.

Quale occasione migliore quindi per intervistare Pierfrancesco Favino, protagonista de L’ultima notte di Amore nei panni di Franco Amore e grande personalità da tempo riconosciuta in tutto il mondo.

Sono particolarmente fiero del fatto che L’ultima notte di Amore abbia dei personaggi che solo noi italiani possiamo fare e che sarebbero difficili da “esportare”. La più grande sfida per me e per il film era non creare un’imitazione di ciò che si fa negli Stati Uniti.

Con Franco Amore ha un rapporto reale, che non sempre si vede sul grande schermo: non metti mai in discussione che si amano, ma scazzano in continuazione. Conosco molte più persone che condividono questa dinamica nella vita reale. È una coppia totalmente mediterranea. Possiamo farlo solo noi di ridere anche in situazioni drammatiche.

Se tu pensi a quelli che erano gli eroi del cinema italiano, erano quasi sempre dotati di zone d’ombra. Non hanno quasi mai un eroismo in partenza, eroi lo diventano dopo. Sono per lo più profili di uomini comuni che durante le vicende del film scoprono energie che non pensavano di avere.

Io giudico un attore per le proprie capacità. Se io non mi trasformassi in nulla domani rischierei di poter fare solo ciò che sono, e fare ciò sarebbe negazione drammatica. Andrea di Stefano ha studiato e raccontato la realtà. Se ci fai caso ci sono due personaggi che parlano il milanese nel film e sono i due personaggi cinesi. Che questo discorso entri nel campo creativo è rischioso.

Questa discussione noi la stiamo importando da un Paese che ha una storia diversa dalla nostra. In Paisà uno dei protagonisti era un soldato di colore. Noi, con la nostra storia di sconfitti e conquistati, non abbiamo quel problema. Non dico che in Italia non esista razzismo o quella mentalità chiusa, ma alcune regole che portano poi un film a vincere diversi Oscar sono rischiose.

In poche parole sei ammesso in questo club, paghi annualmente e c’è una piattaforma dove puoi candidarti per quale categorie votare. Per farlo quindi devi vedere un minimo necessario di film per la categoria, e questo è un bene in realtà perché in altre premiazioni non c’è l’obbligo di vedere e dovrebbe esserci.

Quando mi hanno invitato è stato bello, ma l’ho sentita come una sorta di ricompensa per Il traditore, che non è arrivato più avanti nella premiazione per alcune questioni interne.

Quando non ho un film in sala, non ho un bel rapporto con i social. Non sono il tipo che posta la colazione, un po’ perché ridicolo e un po’ perché credo che le persone abbiano interesse nel mio lavoro. Come fai a credere che sono Buscetta o Franco Amore se conosci tutto di me?

Il mondo di Instagram non mi piace, non mi piace l’idea di performance costante. Però è uno strumento comunicativo importante e per ogni film che facciamo troviamo un modo diverso per comunicarlo.

Mi ritengo il paladino dei film che faccio nel senso che sono il cavaliere della storia che scelgo di abbracciare. È stato bello per me riscoprire con questo film tutta questa parte di comunicazione. Ho la sensazione però che tanti ragazzi giovani non lo stanno andando a guardare, forse perché gli sembra una roba da vecchi. Sono fiero però di alcuni commenti, così come della vostra recensione, o di altri siti più piccoli.

Lo scoglio vero per me è portare i ventenni al cinema. Se questo film spaccasse quella breccia del “non me lo aspetto”, riusciremmo ad avere un risultato ancora maggiore. La qualità del film c’è, ma le persone non si fidano.

Piuttosto sono io a chiederti quali potrebbero essere i modi per cui interessare voi al nostro cinema.