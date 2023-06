Final Fantasy 16: il peso delle aspettative

Final Fantasy 16, il nuovo capitolo della serie targata Square Enix, è giunto tra noi lo scorso 23 giugno, dopo un’estenuante e inesauribile attesa. Attraverso gli occhi di Clive Rosfield osserveremo l’inesorabile decaduta della bellezza incommensurabile delle terre di Valisthea, a seguito della Piaga e della corruzione che si annida nell’animo dei suoi abitanti.

L’entusiasmo generatosi attorno all’attesissimo nuovo episodio della saga ha fatto ben auspicare sul fronte delle vendite, ma il risultato finale avrà soddisfatto le ingenti aspettative?

Final Fantasy 16: una questione di prospettiva

La software house nipponica ha rivelato che Final Fantasy 16 ha totalizzato tre milioni di copie al lancio, un numero inferiore rispetto ai numeri registrati da Final fantasy XV e Final Fantasy VII Remake. Dunque stiamo parlando di un flop per quanto concerne l’ultima fatica di Square Enix? Assolutamente no, poiché è doveroso scavare in profondità e non soffermarci in superficie.

Final Fantasy XV ha venduto cinque milioni di unità al lancio (uscendo però in contemporanea su PS4 e Xbox One), mentre Final Fantasy VII ha toccato quota 3,5 milioni di copie vendute solo su PS4, anche se la console all’epoca aveva una base installata più che duplicata rispetto a quella di PS5 in questo dato momento storico.

Attualmente, Final Fantasy 16 è l’esclusiva PS5 venduta più velocemente di sempre e la sesta venduta più velocemente in assoluto nell’era PlayStation. Attualmente sul podio troviamo God of War Ragnarok con ben 5.1 milioni di copie vendute nella prima settimana, anche se è indispensabile evidenziare la natura cross-gen del titolo. Di seguito vi mostreremo la classifica dei giochi Playstation più venduti al lancio:

God Of War Ragnarok 5.1+ milioni The Last Of Us Part II 4+ milioni Final Fantasy VII Remake 3.5+ milioni Marvel’s Spider-Man 3.3+ milioni God Of War (2018) 3.1+ milioni Final Fantasy XVI 3+ milioni Ghost Of Tsushima 2.4+ milioni

Final Fantasy 16 forse non è un successo oltre le aspettative, ma date le condizioni attuali del mercato stiamo parlando senza alcun dubbio di un lancio estremamente positivo per il titolo Square Enix a livello commerciale.