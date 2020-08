I Migliori giochi per Playstation 4 e Xbox One

Dopo aver stilato la classifica dei migliori giochi in esclusiva per Playstation 4, è il momento di ordinare una lista del meglio del catalogo multi-piattaforma di questa generazione.

Per multi-piattaforma intendiamo tutti quei titoli usciti sia sulla console Sony che Xbox One, mantenendo Switch in un universo a parte, dominato dalla sua versatilità.

Ancora una volta il nostro gruppo Facebook ha espresso le proprie preferenze, aiutandoci a comporre questo riepilogo videoludico.

Non c’è spazio per console war, qui trovate solo il meglio del meglio e tutti, indipendentemente dal vostro hardware, potete goderne.

I Migliori giochi per Ps4 e Xbox One

10. Overwatch

Eletto gioco dell’anno nel 2016, Overwatch ancora oggi regala sfide epiche a centinaia di migliaia di giocatori. L’opera di Blizzard offre un roster immenso di personaggi perfettamente caratterizzati, modalità originali e pane per i denti degli appassionati di shooter.

Questo FPS ha influenzato l’intera industria attraverso il proprio rivoluzionario concept e meccaniche di gioco estremamente intuitive.

Valorant, APEX Legends, Rogue Company sono solo alcuni dei brand che hanno tratto grande ispirazione dal gioco Blizzard.

Overwatch: uno dei migliori giochi degli ultimi anni

9. Destiny

Un progetto nato nel 2014 e rinnovatosi poi con Destiny 2. L’opera Bungie è destinata a rimanere in vita ancora per molti anni, grazie al mondo pazzesco che è riuscita a creare.

Perfetto connubio tra Fantasy e Sci-Fi, Destiny è uno shooter che affonda le proprie radigi nel gioco di ruolo e nei MMO.

Perfetto per qualsiasi gruppo di amici alla ricerca di un’avventura online da portare avanti in compagnia.

Destiny: perfetto connubio tra fantasy e sci-fi

8. Mortal Kombat 11

Rinato con Mortal Kombat X, il brand ha raggiunto vette altissime durante questa generazione.

Mortal Kombat 11, al momento, è il riassunto perfetto dell’essenza del picchiaduro e racchiude in sè possibilità di divertimento per un pubblico eterogeneo.

Questo tripudio di violenza offre competizione, avventura, divertimento e originalità in continuo divenire, grazie agli aggiornamenti costanti da parte degli sviluppatori.

Uno dei migliori picchiaduro sul mercato

7. Cuphead

Diventato da poco un multi-piattaforma, Cuphead è un inno all’animazione delle prime decadi del novecento, l’apoteosi del run&gun e una sfida accesa per qualsiasi appassionato di videogiochi.

Quest’opera si sviluppa attorno a Boss dal design sublime e dalla difficoltà ai limiti dell’accessibile. L’originalità estrema e il divertimento fuori dal comune lo rendono a pieno titolo uno dei migliori giochi di questa generazione.

La presenza della campagna co-op rende questo gioco perfetto anche per il gioco in compagnia.

Uno dei Boss fantasiosi del gioco

6. Fortnite

Impossibile non citare uno dei fenomeni videoludici più importanti di sempre.

Fortnite rappresenta una generazione di videogiocatori che ha trovato in questo titolo un miscuglio perfetto di elementi vincenti.

In Fortnite si possono trovare: le meccaniche del crafting di Minecraft, colori, ambienti e personaggi accattivanti e l’esperienza negli shooter di un’azienda leggendaria come Epic Games. Ma Fortnite non ha solamente costruito attorno a sè un ambiente di gioco e condivisione; ha nel contempo rivoluzionato per sempre il gaming e la fruizione di esso.

Fortnite: molto di più di un gioco

5. Doom

Doom è il reboot di una serie leggendaria. Questo brand mitologico è rinato e ha confermato la propria vivida essenza con un sequel altrettanto di qualità: Doom Eternal.

Gore, violenza e sangue vi aspettano in un viaggio all’inferno che trova catarsi nello sventramento e massacro di nemici demoniaci.

L’inferno secondo Doom

4. Dark Souls 3

Ultimo capitolo di una trilogia che ha stravolto gli equilibri dell’industria. Dark Souls 3 si distacca dall’elitarismo del primo capitolo, mantenendo tuttavia un’anima che non tradisce le aspettative dei fan.

Miyazaki torna ad incantare il pubblico con il proprio “tocco”, mettendo il punto su un brand che ancora oggi ha un seguito vivo, intento a districare una lore di cui non avremo mai il quadro completo.

Dark Souls 3 regala scorci indimenticabili

3. Resident Evil 2

Probabilmente il remake più importante di questa generazione, Resident Evil 2 ha saputo riportare agli antichi fasti l’intero brand.

Capcom ha riformulato il codice ma ha mantenuto l’anima di questo classico degli anni ’90, che dopo aver terrorizzato i millenial, saprà fare lo stesso con la generazione successiva.

Due storie parallele all’interno di una centrale di Polizia infestata

2. Red Dead Redemption

Rockstar non ha tradito le aspettative ed ha offerto al pubblico un Western dal coinvolgimento degno dei capolavori di Sergio Leone.

In un’epoca in cui questo genere non va certamente per la maggiore, Red Dead Redemption 2 costringe anche il più ostinato detrattore ad amare le caratteristiche e gli ambienti del leggendario Far West.

Nonostante il titolo, Red Dead Redemption 2 è il prequel del primo capitolo

1. The Witcher 3

Riportato in auge dalla serie Tv, The Witcher 3 vince il premio come miglior gioco di questa generazione. Un Fantasy che esplora nei minimi dettagli il folklore europeo, approfondendo caratteristiche e miti di creature leggendarie.

Geralt è un personaggio carismatico, accompagnato da comprimari sviluppati ottimamente e perfettamente caratterizzati. CD Projekt Red ha segnato il videoludo, alzando di molto l’asticella qualitativa dell’industria.

Geralt di Rivia