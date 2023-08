Il ragazzo e l’airone: ecco quando esce il film di Miyazaki

Di How do you live, qui da noi intitolato Il ragazzo e l’airone, avevamo parlato non molto tempo fa, quando era uscito il 14 luglio nelle sale giapponesi.

Il ragazzo e l’airone, il nuovo film di Hayao Miyazaki e dello Studio Ghibli, era sulla bocca di tutti per la particolare scelta di marketing adottata dallo Studio Ghibli: il nulla. Infatti, non vi sono state alcune pubblicità, poster o trailer del prodotto, in quanto, Miyazaki desiderava regalare allo spettatore una totale sorpresa.

Oltre a non sapere quasi nulla del film, visto che questo è liberamente ispirato al romanzo dello scrittore Genzaburo Yoshino, con medesimo titolo, non sapevamo neanche se il film sarebbe uscito nelle nostre sale e, eventualmente, quando.

Vi avevamo aggiornato, però, sulla distribuzione americana, con GKIDS, famoso distributore di film d’animazione, che per festeggiare il suo 15esimo anniversario ha annunciato la distribuzione di How do you live? nei cinema americani. Qualcosa stava iniziando a muoversi.

Ebbene, finalmente abbiamo una data d’uscita italiana: Lucky Red ha annunciato che il film uscirà il primo gennaio 2024 nelle sale nostrane e non vediamo l’ora di poter sognare ancora, grazie ad un altro, ne siamo sicuri, magnifico film dello Studio Ghibli.