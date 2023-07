How do you live?: quando uscirà in Italia?

Qualcosa inizia a muoversi per la distribuzione oltreoceano di How do you live?.

Nella giornata di ieri è uscito nelle sale giapponesi How do you live?, il nuovo film di Hayao Miyazaki, regista di tanti dei cult animati giapponesi che abbiamo amato nel corso degli anni. Per citarne qualcuno: La città incantata, Il castello errante di Howl, La principessa Mononoke… Tutti capolavori dell’animazione e, più in generale, del cinema.

How do you live? era attesissimo in Giappone, e non solo, nonostante del film non siano stati pubblicati trailer o alcun materiale promozionale. Una scelta sicuramente particolare che, paradossalmente, mette ancora più hype per la pellicola.

Negli Stati Uniti, la GKIDS, famoso distributore di film d’animazione, ha annunciato che, per festeggiare il suo 15esimo anniversario, provvederà alla distribuzione di How do you live? nei cinema americani. Ma cosa sappiamo della sua uscita in Europa, e quindi in Italia?

Al momento, ancora non è noto come e quando verrà distribuito il film di Miyazaki in Italia. La novità però riguardante gli Stati Uniti e la distribuzione del film nelle sale americane ci fa ben sperare, facendoci intuire che qualcosa si sta finalmente muovendo. Siamo certi che anche in Europa non si faranno sfuggire l’occasione di riportare al cinema Miyazaki, a distanza di 10 anni dalla sua ultima opera.