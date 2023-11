Madame Web: il trailer mostra 3 Spider-Women e… Ben Parker!

Finalmente abbiamo il primo trailer di Madame Web. Il nuovo film Sony, in associazione con Marvel, è incentrato sull’universo di Spider-Man dove Dakota Johnson (Cinquanta sfumature di grigio) darà vita alla supereroina Cassandra Webb. Il film, diretto da S.J. Clarkson (regista di Jessica Jones e The Defenders), sarà il primo dei 3 film dell’universo di Spider-Man che uscirà nei cinema nel 2024, insieme a Kraven – Il cacciatore e Venom 3. Di seguito il trailer e la sinossi ufficiale.

“Nel frattempo, in un altro universo…”, Madame Web è la storia delle origini di una delle eroine più enigmatiche dei fumetti Marvel. Dakota Johnson interpreta la protagonista, Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan con poteri di chiaroveggenza. Costretta a confrontarsi con alcune rivelazioni del suo passato, stringe un legame con tre giovani donne destinate a un futuro straordinario ma che dovranno sopravvivere a un presente pieno di minacce.

Madame Web: il cast e le nuove spider-women

Il film non si concentra solo sulla giovane Cassandra Webb, ma introduce anche altri personaggi fondamentali nell’universo di Spider-Man. Sydney Sweeney interpreterà Julia Carpenter, la seconda Spider-Woman nei fumetti, e Isabela Merced interpreterà Anya Corazon, una nuova figura vitale nell’universo di Spider-Man. Poi abbiamo Celeste O’Connor che interpreta il ruolo della terza Spider-Woman. Oltretutto è confermata anche la presenza di un giovane Ben Parker (Adam Scott) ed Emma Roberts nei panni di Mary Parker, nei fumetti è la figura materna di Peter Parker.

Ed infine, ma non meno importante, abbiamo Tahar Rahim. L’attore francese sarà il villain principale di Madame Web che darà vita al temibile Ezekiel Sims. Un nemico che condivide non solo le sembianze di Spider-Man, ma possiede anche poteri simili che lo riguardano e che darà non pochi problemi alle giovani protagoniste aracnide.

Sony e le possibili connessioni con l’universo di Spider-Man

Madame Web è il nuovo film che si sta inserendo nell’universo Spider-Man di Sony, seguendo la scia di Venom e la futura uscita di Kraven. Sebbene il rapporto con l’MCU dei Marvel Studios sia più transitorio, il film si presenta come un pilastro importante nell’espansione di questo universo cinematografico.

I movimenti della Sony Pictures pertanto indicano una strategia ambiziosa per costruire un universo parallelo a quello della Disney e del suo Spider-Man, interpretato da Tom Holland. Ciò potrebbe significare che, come ipotizzano alcuni fan dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, potremmo vedere il tanto sperato ritorno degli Spider-Man veterani dei film di Andrew Garfield e Tobey Maguire. Tuttavia quest’ultima ipotesi rimane solo una speculazione e nient’altro.