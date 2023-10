The Amazing Spider-Man 3: cosa avremmo visto nel film con Andrew Garfield

Ecco cosa avremmo potuto vedere in The Amazing Spider-Man 3 con Andrew Garfield.

I fan della saga continuano imperterriti a sperare che The Amazing Spider-Man 3 si faccia, e chi lo sa, magari il tempo gli darà ragione, dopotutto la speranza è l’ultima a morire, no?

Nella realtà, però, sono già passati quasi 10 anni dal secondo capitolo della saga con Andrew Garfield. Un secondo capitolo letale per il proseguo dell’universo creato da Marc Webb, che dopo di esso ha visto togliersi l’arrampica-muri dalle mani. The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro è stato accolto in malo modo dalla critica che, chi per un verso e chi per un altro, non è riuscita a digerire bene il prodotto.

Cosa avremmo visto in The Amazing Spider-Man 3?

Poche informazioni sono trapelate negli anni su The Amazing Spider-Man 3, ma tra interviste ad attori e leaks di vari insiders, un’idea ce l’abbiamo.

Il titolo del terzo capitolo della saga sarebbe dovuto essere The Amazing Spider-Man 3: Resurrection. Un titolo che lascia poco spazio ad interpretazioni e vien da sé che la trama si sarebbe dovuta concentrare sulla volontà di Peter di far “resuscitare” alcuni personaggi a lui cari e ormai defunti. Il film si sarebbe quindi dovuto rifare alla nota Saga del Clone dei fumetti Ultimate Marvel, dove per l’appunto il protagonista cerca di riportare in vita alcuni suoi cari, tra cui Gwen Stacy.

A conferma di questa teoria sono intervenuti gli attori che, durante gli anni, qualcosina se la sono lasciati scappare: Chris Cooper, interprete di Norman Osborn nel secondo film della saga, in un’intervista con CBR anticipò di avere un ruolo centrale nel nuovo capitolo, mentre Denis Leary, presente nella saga nei panni del capitano Stacy, rivelò addirittura che The Amazing Spider-Man 3: Resurrection avrebbe seguito il tentativo di Spider-Man di “rigenerare” i defunti, confermando quindi la teoria sopra esposta.

Purtroppo poi è andata come tutti noi sappiamo e la Sony ha siglato l’accordo con i Marvel Studios sui diritti di Spider-Man, dando vita successivamente al personaggio interpretato da Tom Holland nei film del Marvel Cinematic Universe. Paradossalmente, però, è proprio grazie a questo universo che abbiamo potuto rivedere Andrew Garfield nei panni di Peter Parker, con il record-breaker di incassi Spider-Man: No Way Home.

Rimane quindi tanto amaro in bocca per un franchise su cui Sony stessa aveva puntato molto, visto che la sua produzione sarebbe dovuta andare avanti anche con un quarto capitolo della saga, programmato inizialmente per il 2018.