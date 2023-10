Spider-Man 4: cosa avremmo visto nel film di Sam Raimi

Che piaccia o no, nessuno Spider-Man ha avuto un’influenza culturale pari a quella di Tobey Maguire, protagonista dei tre film diretti da Sam Raimi. Dal primo Spider-Man (2002) a raccontare le origini del personaggio, passando per Spider-Man 2 (2004), considerato da molti uno dei migliori cinecomic di sempre, fino ad arrivare a Spider-Man 3, il gran finale della trilogia.

Peccato però che lo scontro fra Peter Parker e Venom (oltre che Harry Osborn e Sandman) non sarebbe dovuto essere l’atto conclusivo delle avventure dello Spider-Man di Raimi e Maguire. Sia il regista che l’attore avevano già siglato un contratto per un nuovo film. Non era mancato neppure l’annuncio ufficiale da parte di Sony Pictures, con tanto di data d’uscita di Spider-Man 4, il 6 maggio 2011.

Sony Pictures to release Spider-Man 4 on May 6, 2011. March 12, 2009

Dal 2007, anno di uscita del controverso terzo capitolo della saga, al 2009 si erano susseguiti rumors, interviste ed indizi a documentare i progressi relativi al progetto. Addirittura si parlava della possibilità di girare contemporaneamente anche Spider-Man 5. Poi nel gennaio 2010, soli due mesi prima rispetto all’inizio delle riprese, un articolo di Deadline a gelare i fan.

“Sam Raimi ha deciso di tirarsi fuori dal progetto perché riteneva di non poter garantire la data d’uscita prevista senza compromettere l’integrità creativa del film. Spider-Man 4 non si farà. Al suo posto è in lavorazione un reboot con un nuovo cast e regista”.

Parole che hanno sancito definitivamente la fine della saga di Sam Raimi. Una delle più acclamate nella storia del genere supereroistico. Ma andiamo a scoprire cosa avremmo visto nel film.

Cosa avremmo visto in Spider-Man 4?

Non sono mai emerse troppe informazioni riguardo alla trama di Spider-Man 4. Quello che sappiamo per certo però è che avremmo visto l’introduzione di molti celebri personaggi dei fumetti dell’Uomo Ragno. In primo luogo a proposito dei villain.

A lungo si era parlato della possibilità di vedere Lizard come antagonista della pellicola. Il dottor Curt Connors d’altronde era già apparso nei capitoli precedenti. Una sua apparizione, una volta trasformatosi nella lucertola gigante, era tutt’altro che inimmaginabile.

Tuttavia, con ogni probabilità, il villain principali di Spider-Man 4 sarebbe stato l’Avvoltoio, interpretato da John Malkovich. A confermare l’ipotesi sono state le numerose storyboard del film mai realizzato emerse in rete. Queste mostrano proprio lo scontro tra l’Amichevole Spider-Man di quartiere ed Adrian Toomes. Un duello che i Marvel Studios hanno poi effettivamente messo in scena in Spider-Man: Homecoming.

Gli altri personaggi di Spider-Man 4

Le storyboard hanno consentito di confermare tanti altri dettagli, fra cui il fatto che Bruce Cambpell avrebbe interpretato in un cameo Mysterio, uno dei villain della sequenza d’azione di apertura che avrebbe incluso anche Shocker, Prowler, Rhino e Stilt-Man.

Ma oltre a Spider-Man, dettagli interessanti riguardano anche Peter Parker. Senza il rinnovo di contratto di Kirsten Dunst, la presenza di Mary Jane era in bilico. A prescindere dalla sua presenza, avremmo visto una nuova fiamma di Peter (e Spider-Man): Felicia Hardy, alias la Gatta Nera. Anne Hathaway era in trattative per il ruolo, ma non sarebbe dovuta essere l’unica star di Hollywood ad unirsi al cast.

Anche Angelina Jolie era in lizza prendere parte al progetto. Ed anche lei come interesse amoroso di Peter. Stando ai rumors, avrebbe dovuto interpretare una donna d’affari interessata all’acquisizione del Daily Bugle, ma soprattutto la figlia dell’Avvoltoio. La morte di quest’ultimo, per mano dell’Uomo Ragno in uno scontro in cima al Citicorp Center, l’avrebbe poi spinta verso la criminalità.

Chissà se avremmo effettivamente visto tutto ciò in Spider-Man 4. E chissà se un giorno Sam Raimi avrà davvero l’occasione di completare il suo racconto del personaggio.

Nel frattempo, Tobey Maguire è tornato ad indossare il costume in Spider-Man: No Way Home, così come Andrew Garfield (qui potete scoprire cosa avremmo visto in The Amazing Spider-Man 3). Non è da escludere che i due possano riprendere nuovamente i loro ruoli nel MCU. Magari già in Deadpool 3, o più presumibilmente in Avengers: Secret Wars.