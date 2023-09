Oscar 2024: Io Capitano è il candidato italiano

Io capitano, la pellicola diretta da Matteo Garrone, è stata selezionata come rappresentante dell’Italia nella categoria International Feature Film Award per la 96esima edizione degli Academy Awards, gli Oscar 2024.

Il film è uscito nelle sale il 7 settembre ed è stato presentato durante l’80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia dove ha ricevuto due importanti premi, il Leone d’Argento per la regia consegnato a Matteo Garrone e il premio Mastroianni per il giovane protagonista Seydou Sarr.

In lizza per rappresentare l’Italia alla prossima cerimonia dei premi Oscar 2024 c’erano dodici film, tra i quali Rapito di Marco Bellocchio, Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores, Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti e Mixed by Erry di Sidney Sibilla.

Tuttavia, la commissione di selezione, istituita presso l’Anica su richiesta dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ha scelto il film che ha ritenuto più “politico” e capace di veicolare un messaggio su scala internazionale.

La motivazione ufficiale di questa scelta recita:

Per aver rappresentato con straordinaria potenza e abilità cinematografica il desiderio universale di ricerca di libertà e felicità. Creando un’epica dei sogni che narra il coraggio e il dolore che hanno sempre accompagnato le migrazioni, in un contesto di profonda umanità.

Matteo Garrone dopo aver ricevuto questa importante notizia ha dichiarato con entusiasmo: