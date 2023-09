Oscar 2024: i 12 film italiani in lista per una candidatura

Da Io capitano a Rapito: ecco l’elenco dei film in concorso per la candidatura agli Oscar 2024.

In occasione della 96° edizione degli Academy Awards, è stato rivelato l’elenco dei 12 film italiani che potrebbero ricevere la candidatura agli Oscar come Miglior Film in lingua straniera.

A essere considerati per questa shortlist, sono stati tutti i film distribuiti nelle sale italiane tra il 1 dicembre 2022 e il 31 ottobre 2023.

Ecco l’elenco completo dei titoli che potrebbero rappresentare l’Italia agli Oscar 2024:

C’è ancora domani , Paola Cortellesi

, Paola Cortellesi Grazie ragazzi , Riccardo Milani

, Riccardo Milani Il ritorno di Casanova , Gabriele Salvatores

, Gabriele Salvatores Il sol dell’avvenire , Nanni Moretti

, Nanni Moretti Io capitano , Matteo Garrone

, Matteo Garrone La chimera , Alice Rohrwacher

, Alice Rohrwacher La terra delle donne , Marisa Vallone

, Marisa Vallone Mixed by Erry , Sidney Sibilla

, Sidney Sibilla Noi anni luce , Tiziano Russo

, Tiziano Russo Rapito , Marco Bellocchio

, Marco Bellocchio Stranizza d’amuri, Giuseppe Fiorello

Il titolo selezionato dalla commissione, istituita presso l’ANICA, verrà comunicato il 20 settembre. Poi verrà comunicata una shortlist il 21 dicembre ed infine il 23 gennaio verranno annunciate le nomination ufficiali in attesa della cerimonia che quest’anno si svolgerà il 10 marzo 2024.

Tra i film in concorso per rappresentare il nostro Paese compare Io capitano di Garrone, reduce dal successo al Festival di Venezia (qui la nostra recensione), dove si è aggiudicato il premio alla miglior regia e al miglior attore esordiente (a Seydou Sarr).