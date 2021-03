Playstation Plus - Giochi Gratis Marzo 2021

Nuovo mese, nuovi videogiochi gratuiti distribuiti da Sony a tutti coloro che posseggono un abbonamento PlayStation Plus. Da sempre, ormai, il servizio permette di accedere a due o tre contenuti gratuiti ogni mese. L’ultima volta, i titoli pubblicati includevano contenuti del calibro di Control Ultimate Edition, lo sparatutto in terza persona sviluppato da Remedy Entertainment che si è rivelato uno dei titoli più importanti del 2019, con ben tre candidature come gioco dell’anno.

Per il mese di Marzo, i titoli disponibili con PlayStation Plus sono quattro, ma le novità non si fermano qui. Di fatto, da questo mese Sony re-introduce la formula Play at Home – introdotta ad Aprile 2020 in concomitanza ai nuovi casi di Covid-19 – atta a stimolare i giocatori a passare più tempo davanti lo schermo, nel contesto domestico. Di seguito, riportiamo brevemente i quattro nuovi titoli gratuiti di PlayStation Plus disponibili per PS4 e PS5 e il primo titolo della nuova campagna Sony.

Logo della campagna Play at Home

Giochi gratuiti PlayStation Plus

Final Fantasy VII Remake – PS4

La rivisitazione moderna di Square Enix del suo iconico RPG vanta personaggi indimenticabili, una storia strabiliante e battaglie epiche. Grazie a PlayStation Plus è possibile tornare nelle strade di Midgar con Cloud Strife, ex membro dell’unità d’elite SOLDIER della Shinra ora diventato mercenario, che presta il suo aiuto al gruppo di resistenza Avalanche. Inizialmente eseguendo audaci raid contro la Shinra per combattere le sue letali macchine che minacciano la distruzione del pianeta, Cloud e i suoi compagni non sono consapevoli delle conseguenze che li attendono.

Immagine di gioco di Final Fantasy VII Remake

La storia del gioco è approfondita in questa versione restaurata. Di fatto, nonostante la fuga del gruppo di protagonisti dalla città di Midgar, sarà possibile approfondire le dinamiche e i personaggi che hanno caratterizzato la saga, possibilità non concessa e limitata nel titolo originale. Nonostante la presenza tra i titoli gratuiti di PlayStation Plus, Final Fantasy VII Remake non è disponibile aggiornato per PlayStation 5.

Remnant: From the Ashes – PS4

In questo sparatutto in terza persona, vesti i panni di uno degli ultimi sopravvissuti dell’intera umanità , che cerca di riconquistare un mondo invaso da mostruosi invasori interdimensionali. Nonostante sia esplicitamente ispirato ai videogiochi della saga Dark Souls, per le sue dinamiche e meccaniche di gioco, il sistema di combattimento risulta poco convincente a causa di picchi di difficoltà .

Immagine di gioco di Remnant: From the Ashes

L’avventura è fruibile da soli o con compagni di squadra, cercando di sopravvivere eliminando nemici e ostacoli, setacciando le strade in cerca di provviste ed equipaggiamento. Nel complesso, il titolo disponibile gratuitamente con PlayStation Plus, è un valido gioco che offre una delle migliori e più gratificanti esperienze co-op da un po’ di tempo a questa parte, a patto che abbiate voglia di sfidare e punire voi stessi più e più volte.

Maquette – PS5

In questo rompicapo da affrontare in prima persona, tutto risulta piccolo e allo stesso tempo enorme. Riprendendo l’estetica dei quadri di Maurits Cornelis Escher, Maquette debutta su PlayStation 5 come parte della lineup di PlayStation Plus di Marzo.Â

Immagine di gioco di Maquette

Le soluzioni agli enigmi richiedono di stravolgere il mondo in modo ricorsivo – manipolando il paesaggio di un diorama sarà possibile notare i cambiamenti rispecchiarsi nella versione a grandezza naturale che circonda il giocatore. Maquette è un puzzle game incredibilmente intelligente anche se non spinge i confini del suo approccio ricorsivo in modi particolarmente sorprendenti. Disponibile gratuitamente con PlayStation Plus, il titolo è particolarmente consigliato a chi sta ancora sperimentando con il nuovo DualSense.

Farpoint – PS VR

Tra i titoli gratuiti di PlayStation Plus compare un prodotto sviluppato e pensato per il visore in realtà virtuale di Sony. Nonostante la sua storia prevedibile e alcuni bug difficili da ignorare, Farpoint è uno sparatutto fantascientifico incredibile se giocato con l’Aim Controller PSVR di alta qualità di Sony. Diverse opzioni di controllo smart e le scelte di design si traducono in un gameplay variegato, con un gunplay unico in VR.

Immagine di gioco di Farpoint

Completamente giocabile con un controller wireless DualShock, il protagonista può esplorare una stazione spaziale distrutta da solo o in compagnia di un amico in co-op online.Â

Titolo gratuito Play at Home

Ratchet & Clank – PS4

I videogiochi elencati finora saranno disponibili per gli abbonati PlayStation Plus fino al 5 Aprile 2021. In ultima analisi, ecco che con la campagna Play at Home Sony rilascia uno delle sue storie più classiche: Ratchet & Clank.Â

Immagine promozionale di Ratchet & Clank

Ratchet and Clank è il culmine di tutto ciò che Insomniac games ha fatto con la serie negli ultimi vent’anni. Prende i personaggi, ormai cult, e li fa partire per una delle loro migliori avventure. Il sistema di combattimento, ben approfondito e gratificante, i bellissimi e variegati mondi e la storia affascinante fanno di questo gioco un’avventura che chiunque abbia una PlayStation 4 dovrebbe giocare.

