Hynerd game awards: i migliori giochi 2022 secondo noi!

L’8 dicembre si sono tenuti, a Los Angeles, i The Game Awards 2022 che ha premiato i migliori giochi 2022 e come miglior gioco dell’anno (Game of the Year, GOTY) Elden Ring, il titolo prodotto da From Software.

È uno degli eventi più attesi nel mondo videoludico, con milioni di videogiocatori da tutto il mondo che si apprestano a votare i loro giochi preferiti così che possano portare a casa i premi tanto ambiti; quindi, abbiamo pensato di dire la nostra e capire chi avremmo premiato quest’anno.

Vi diamo il benvenuto agli Hynerd Game Awards 2022, la premiazione videoludica più onesta di sempre pensata e votata dalla redazione di Hynerd.it che in quest’anno hanno seguito per voi il mondo dei videogiochi con attenzione e dedizione. Abbiamo selezionato 6 categorie per decretare i migliori giochi 2022 e per ognuna 5 candidati tra i videogiochi usciti quest’anno (e non solo, per una categoria in particolare) e, come per ogni premiazione che meriti, ci sarà soltanto un vincitore. Ecco le categorie selezionate: Miglior Narrativa, Miglior Indie, Miglior Personaggio, Miglior Multiplayer (nuovi ed ongoing), Gioco Più Atteso, Game of the Year.

Miglior Narrativa

Un anno ricco di videogiochi con storie importanti: dai titoli che vogliono rappresentare una vera e propria denuncia nei confronti del mondo occidentale incurante verso il cambiamento climatico o dal titolo che non narra direttamente la propria storia, ma spetta al giocatore scoprirla in un open world vivo e dinamico. Vediamo insieme quali sono i giochi 2022 candidati per Miglior Narrativa:

Stray

God of War: Ragnarök

Elden Ring

Horizon Forbidden West

A Plague Tale: Requiem

All’interno di questa categoria, per la nostra redazione, ci sono stati pochissimi dubbi decretando un vincitore con un ben distacco rispetto agli altri. Merito della lore inventata da Hidetaka Miyazaki e della penna di George. R. R. Martin, il vincitore della Miglior Fotografia agli Hynerd Game Awards 2022 è Elden Ring!

Elden ring- miglior narrativa

Miglior Indie

Il mondo dei giochi 2022 non è stato caratterizzato soltanto dal ritorno di alcuni tripla-A importantissimi come Elden Ring, ma anche da molti indie che hanno destato l’interesse del mondo videoludico. Dopotutto non è il budget a determinare la qualità di un gioco. I nominati per la categoria Migliori Indie agli Hynerd Game Awards 2022 sono:

Stray

Tunic

Cult of the Lamb

Sifu

Nobody Saves the World

Il gattino che denuncia un mondo stracolmo di spazzatura e il picchiaduro in terza persone con meccaniche del Kung Fu non riescono a convincere la nostra redazione; merito di un agnello posseduto che dovrà creare la propria setta. Tra i giochi 2022, il vincitore della categoria Miglior Indie agli Hynerd Game Awards 2022 è Cult of the Lamb!

Cult of the lamb – miglior indie

Miglior Multiplayer (Nuovi e Ongoing)

Tra i giochi più apprezzati nel mondo videoludico, vi sono sicuramente i multiplayer. Sia per passare una serata diversa tra gli amici in locale, o per ritrovarsi online, questi sono l’attrattiva più grande che spingono all’acquisto di una console. Tra i giochi 2022 vi è stato il ritorno di alcuni importanti titoli; uno di questi sarà riuscito a distogliere l’attenzione dagli altri multiplayer già ben consolidati sul mercato? I candidati per Miglior Multiplayer agli Hynerd Game Awards 2022 sono:

Overwatch 2

Destiny 2

Apex Legends

Splatoon 3

Call of Duty: Warzone 2.0

In questa categoria non c’è stata una vittoria schiacciante, anzi i vari contendenti hanno ottenuto quasi lo stesso punteggio. Ma in ogni premiazione ci può essere soltanto un vincitore e, con un solo voto di scarto, a portare a casa il titolo di Miglior Multiplayer agli Hynerd Game Awards 2022 è Overwatch 2!

Overwatch 2 – miglior multiplayer

Miglior Personaggio

I giochi 2022 sono stati caratterizzati da storie bellissime, emozionanti e accattivanti. Il merito, ovviamente, è della scrittura e della narrazione di ogni singolo titolo, ma non solo. Infatti, ad entrare nell’immaginario collettivo dei videogiocatori sono anche i personaggi protagonisti di quelle storie. Questi vengono caratterizzati da pregi e difetti come ognuno di noi, rendendo quasi impossibile non immedesimarsi. I candidati per i giochi 2022 per il Miglior Personaggio agli Hynerd Game Awards sono:

Kratos

Kirby

Dylan Lenivy

Bayonetta

Aloy

La redazione di Hynerd.it non ha avuto dubbi; è stata una vittoria schiacciante per un personaggio che ha saputo riscrivere e rappresentare le donne in maniera realistica e rispettosa. Il Miglior Personaggio agli Hynerd Game Awards è Aloy!

Aloy – miglior personaggio

Gioco Più Atteso

Non solo giochi 2022. Il mondo videoludico è sempre in crescita e si guarda già al futuro con i titoli che presto (o tardi) raggiungeranno il mercato. I candidati per Gioco Più Atteso agli Hynerd Game Awards 2022 sono:

The Legends Of Zelda: Tears of the Kingdom

Spider-Man 2

Hogwarts Legacy

Death Stranding 2

Final Fantasy XVI

Una vittoria schiacciante per il titolo più atteso; sebbene recentemente alcuni di questi candidati si siano presentati con nuovi trailer o con nuove notizie che facessero trapelare la finestra d’uscita, la redazione di Hynerd.it non ha avuto dubbi. Il Gioco Più Atteso agli Hynerd Game Awards 2022 è Hogwarts Legacy!

Hogwarts legacy – gioco più atteso

Game Of The Year

Anche noi di Hynerd.it abbiamo voluto decretare il miglior gioco di quest’anno, la categoria più attesa e più desiderata. Un 2022 caratterizzato da grandi ritorni e da indie molto interessanti che hanno saputo intrattenere i videogiocatori di tutto il mondo. I candidati tra i giochi 2022 per il Game Of The Year agli Hynerd Game Awards 2022 sono:

Tunic

Horizon Forbidden West

Cult of the Lamb

God of War: Ragnarök

Elden Ring

Si può vedere come tra questi giochi 2022 ci siano dei capolavori indiscussi nel loro genere. Sia se voi abbiate voluto affrontare il Fimbulwinter, abbiate cercato l’Anello Ancestrale o abbiate creato un Culto per il vostro Agnello posseduto, sicuramente i giochi 2022 hanno saputo far ripartire un mercato fortemente segnato dai due anni di pandemia. Nella redazione di Hynerd.it non ci sono stati dubbi e il titolo è stato assegnato ad unanimità. Il vincitore del Game Of The Year per gli Hynerd Game Awards 2022 è Elden Ring!

Elden ring – game of the year

Grazie per averci seguito e per far parte della nostra community di Hynerd.it! Continuate a seguirci per ulteriori notizie, approfondimenti e recensioni!