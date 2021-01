Playstation Plus Febbraio 2021 – I Giochi Gratis

Sony ha annunciato i giochi che saranno scaricabili gratuitamente per i possessori del PlayStation Plus nel mese di Febbraio.

Ecco i 4 titoli:

PS4 – Concrete Genie

PS4/PS5 – Control: Ultimate Edition

PS5 – Destruction AllStars

PS4 – Bloodstained Ritual of the Night – Esclusiva Giappone

Questi sono i titoli del servizio a pagamento PlayStation, ma per chi non sa di cosa si tratta, ecco un piccolo approfondimento su ognuno.

Concrete Genie – PS4

Sviluppato da Pixelopus, casa di sviluppo del team PlayStation, Concrete Genie è un gioco action-adventure uscito nel 2019.

Il protagonista è Ash, un ragazzino che vive in una piccola e noiosa città , e che per passare il tempo, riempie il suo taccuino di disegni. Un giorno questo libretto viene strappato e tutte le pagine perse. Il ragazzo allora si mette alla ricerca dei fogli, ma nell’esplorazione rinviene uno strano pennello che dà vita ai disegni.

Il gioco sfrutta la creatività del giocatore grazie ai comandi di movimento del DualShock 4. Ciò che viene disegnato prende vita e come viene disegnato ne altera le caratteristiche. Ad esempio: disegnare una creatura di colore blu conferisce abilità criocinetiche. Oltre al disegno libero, nella città di Danska sono presenti dei puzzle da completare in maniera creativa.



Control: Ultimate Edition- PS4/PS5

Sicuramente il nome più importante fra i giochi di Febbraio è l’edizione definitiva di Control.

Jesse Faden da bambina ha avuto un contatto con una misteriosa entità che le ha fornito poteri paranormali. In contemporanea, il fratello Dylan viene rapito da una misteriosa organizzazione. Gli eventi del gioco hanno luogo 20 anni dopo i fatti appena descritti, dove la protagonista ha finalmente trovato gli enigmatici rapitori.

Control si distingue dagli altri TPS grazie ad un’unica arma da fuoco presente, che può assumere diverse forme in base alle esigenze. Oltre all’arma a distanza, il giocatore dispone di diverse abilità telecinetiche per affrontare nemici e sfide proposte.

Lo sparatutto in terza persona sviluppato da Remedy Entertainment si è rivelato uno dei titoli più importanti del 2019, aggiudacandosi ben 12 nomination da varie testate, fra cui ben 3 candidature “Gioco dell’anno“.

Destruction AllStars

Il nuovo gioco in esclusiva PlayStation 5 è previsto per il 2 Febbraio e quindi sarà disponibile al lancio gratuitamente per chi dispone del PlayStation Plus.

Il videogioco è un demoltion derby, ovvero uno scontro fra diversi piloti muniti di autovetture che devono distruggere i veicoli degli avversari per vincere. La peculiarità di Destruction AllStars sta nel design dei mezzi: alcuni sono dotati di fucili, missili e altri possono tagliare in due le macchine. I combattenti non vengono messi fuorigioco se la vettura finisce in frantumi, bensì devono continuare la gara a piedi, evitando gli attacchi degl’altri concorrenti. Anche in questa fase i personaggi sono distinti dalle abilità speciali.

Il titolo ha tutte le carte in regola per essere divertentissimo in compagnia e gli sviluppatori hanno garantito un supporto postumo al lancio con nuovi personaggi, arene e veicoli.

Bloodstained Ritual of the Night

In Giappone, Control: Ultimate Edition è presente nel Plus solo in versione PS5, allora per riempire questo vuoto i possessori giapponesi di PS4 potranno scaricare anche Bloodstained Ritual of the Night. Il gioco è sviluppato da ArtPlay, pubblicato dal team italiano 505Games, e vede alla direzione Koji Igarashi, storico direttore della saga di Castlevania.

Bloodstained ha luogo nell’Inghilterra del XVIII secolo, durante la rivoluzione industriale. Qui un gruppo di filosofi ha scoperto un modo per evocare dei demoni e fondere gli umani con queste creature demoniache, dando vita agli ”Shardbinders”.

Il gioco segue lo stile metroidvania che ha reso Castlevania iconico. I livelli hanno una struttura labirintica e mentre il giocatore combatte boss e nemici, sblocca chiavi e potenziamenti che gli permettono di accedere a stanze prima inaccessibili. Ci sono molte armi che permettono più approcci al gioco, come armi da fuoco e corpo a corpo.

Se state navigando sul PlayStation Store e cercate dei giochi scontati, a questo link trovate ciò che fa per voi.

