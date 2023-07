Superman: Legacy, ecco chi interpreterà Metamorpho

Dopo Lanterna Verde, è stata annunciata anche la presenza di Metamorpho in Superman: Legacy.

Giornate caldissime, oltre che per il meteo, anche per Superman: Legacy. Il cinecomic, che carica sulle spalle tutte le aspettative dei fan per il nuovo universo DC di James Gunn e Peter Safran, nel giro di pochi giorni ha visto il proprio cast arricchirsi di volti (e quindi di personaggi) nuovi, più o meno conosciuti.

Annuncio ormai datato è quello che riguarda i protagonisti del film, con Superman/Clark Kent che sarà interpretato da David Corenswet, mentre Rachel Brosnahan sarà Lois Lane.

Con le stesse tempistiche è stata anche resa nota la data ufficiale di uscita di Superman: Legacy, previsto per la distribuzione nelle sale cinematografiche per l’11 luglio 2025.

Nella giornata di ieri, invece, sono stati annunciati nuovi eroi e nuovi interpreti che saranno presenti nel cinecomic DC. Occhi puntati sull’ingaggio di Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner, nonché Lanterna Verde. Ad accompagnarlo ci saranno anche Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl e Edi Gathegi nei panni di Mister Terrific.

Questa notizia ha creato un po’ di “movimento” tra i fan, dividendoli tra chi è entusiasta di queste presenze e di chi invece, memore degli errori passati del DCEU, avrebbe preferito un film solamente su Superman.

Ebbene, quest’ultimi non saranno felici della notizia odierna: è stato ufficialmente annunciato un nuovo super che sarà presente in Superman: Legacy, Metamorpho. Il personaggio sarà interpretato da Anthony Carrigan.

Membro fondatore degli Outsiders, è stato anche membro della Justice League. Metamorpho ha la capacità di trasformarsi in qualsiasi elemento del corpo umano, nonché cambiare il proprio stato materiale. Può creare esplosivi, allungarsi, rigenerarsi e modificare i propri arti in armi da taglio.