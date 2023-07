Superman: Legacy, scelto l’attore di Lanterna Verde (ma non solo)

Dopo aver scelto chi indosserà i panni di Superman/Clark Kent in Superman: Legacy, il cinecomic che segna il nuovo universo DC, sono stati resi noti nuovi personaggi e relativi interpreti che faranno parte della pellicola.

Come ufficializzato qualche settimana fa, infatti, David Corenswet sarà Superman in Superman: Legacy, mentre Rachel Brosnahan sarà Lois Lane. Nel frattempo, è stata resa nota anche l’uscita nelle sale del film, fissata per l’11 luglio 2025.

Notizia dell’ultima ora sono i nuovi innesti per il film di James Gunn. La più rilevante è sicuramente l’ingaggio di Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner, nonché Lanterna Verde. Ad accompagnarlo ci saranno anche Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl e Edi Gathegi nei panni di Mister Terrific.

Nathan Fillion, attore destinato a vestire i panni di Lanterna Verde e già presente in The Suicide Squad di James Gunn, ci ricorda Sheldon Cooper in un episodio di The Big Bang Theory: