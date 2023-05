Superman: legacy, david corenswet sarà il protagonista?

Sono stati svelati i primi nomi dei favoriti per interpretare Clark Kent, Lois Lane e Lex Luthor in Superman: Legacy.

James Gunn ha annunciato che le riprese di Superman: Legacy prenderanno il via a gennaio 2024. Si avvicina sempre più dunque il momento dell’attesissimo annuncio del successore di Henry Cavill, ovvero del nuovo volto del DCU di Gunn e Safran.

Come riportato da The Hollywood Reporter, ad oggi David Corenswet (Pearl) è tra i favoriti per interpretare Clark Kent, tanto da essere uno dei pochi attori che prenderanno parte ai test screening, in programma entro le prime settimane di giugno.

Tra gli altri nomi presi in considerazione nel corso del processo di casting ci sarebbero stati anche la star di Euphoria Jacob Elordi, che però non si è mai dimostrato interessato per il ruolo; Tom Brittney e Andrew Richardson. Tutti questi sembrerebbero ormai fuori dalla corsa per il ruolo di Superman, mentre secondo THR restano altri due attori, non identificati, ad aver superato la fase dell’audizione.

Non solo Superman, perché la lotta si prospetta estremamente agguerrita anche per il ruolo di Lois Lane. In lizza per il ruolo, secondo THR, ci sarebbero Emma Mackey (Sex Education, Barbie), Phoebe Dynevor (Bridgerton), Samara Weaving (Scream VI) ed il premio Emmy Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel). Tra queste, Rachel Brosnahan sembrerebbe esser stata “eccezionale” durante la sua audizione, ma la corsa dovrebbe essere ancora apertissima.

Chi invece, al momento, sembra non avere rivali è Nicholas Hoult, grande favorito per il ruolo del villain Lex Luthor. Dopo essere stato a lungo in corsa per interpretare Batman nel recente adattamento di Matt Reeves, Hoult potrebbe finalmente sbarcare in casa DC con Superman: Legacy, tornando nel mondo dei cinecomics dopo la sua esperienza tra le fila degli X-Men come Bestia.

Non si dovrà in ogni caso aspettare molto tempo prima di scoprire i nomi ufficiali degli interpreti di Superman, Lois Lane e Lex Luthor in Superman: Legacy. Se le tempistiche dovessero essere confermate, un annuncio in occasione del prossimo San Diego ComicCon appare tutt’altro che improbabile.