Il terzo film dedicato al tanto amato mercenario chiacchierone necessita davvero un’entrata particolarmente interessante, capace di reggere il ponte cinematografico che esiste tra l’universo MCU e quello Fox. Bisogna quindi pensare ad un’entrata iconica per quanto riguarda questo personaggio.

Dopo l’annuncio pubblicato da Ryan Reynolds che attesta il ritorno dell’amatissimo Wolverine interpretato da Hugh Jackman, le informazioni che ci sono state date sono veramente poche. Ma noi, tra tutti questi rumor e teorie che girano su Deadpool 3, abbiamo cercato di ipotizzare cosa potremmo vedere all’interno del film.

Le varie teorie dietro Deadpool 3

Adesso che Deadpool 3 ha una data d’uscita e, soprattutto, ha annunciato una grandissima sorpresa, le teorie che emergono dietro alla pellicola sono veramente tante, alcune delle quali sono incredibili.

In giro per il multiverso

Se fosse questa la chiave principale per Deadpool 3? Infatti, bisogna ricordare che ultimamente il Marvel Cinematic Universe ha utilizzato frequentemente la questione dei “viaggi spazio-tempo”, come ad esempio è accaduto in Avengers: Endgame o nella serie tv dedicata a Loki, in cui abbiamo avuto modo di capire che non si può andare oltre la propria linea temporale, nonostante questo porta a gravi conseguenze.

Ma se questa regola venisse infranta in Deadpool 3? Magari tramite Cable che, usufruendo del proprio dispositivo temporale, porterà la squadra all’interno del MCU o in un universo che non è il loro, tutto questo oltre a sembrare fattibile sembra anche molto intrigante. Inoltre, il finale di Deadpool 2 ci lascia intendere che il multiverso probabilmente sarà al centro del film, un po’ come la presenza di Wolverine.

Costume diverso, non sarà forse un riferimento all’X-Force?

Come abbiamo visto in Deadpool 2, la X-force formata da Wade non ha avuto molto successo. Forse molti non ne sono a conoscenza ma, nella formazione originale fumettistica della X-force non è presente Deadpool, bensì sono presenti: Cable, Destino, Wolverine e tanti altri.

Adesso, per come abbiamo visto nel video annuncio pubblicato un po’ ovunque da Ryan Reynolds, il costume di Wade, come alla fine di Deadpool 2, ha una colorazione più da X-force, riprendendo i colori grigio-nero. Sarebbe interessante vedere un bel rimando fumettistico alla X-force, dove però in questo caso Wolverine non ne è parte.

Quick explainer video that tackles…

1) Timeline questions

2) Logan canon

3) MCU FAQ

4) Whether we can do this all day or not pic.twitter.com/50lBsfYS5p — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 28, 2022

Salvare l’universo Fox

Tornando alla domanda principale: come farà Deadpool ad entrare nell’universo Marvel? Potremmo avere una teoria pronta per rispondere al quesito. Wade Wilson, a quanto pare, è a conoscenza che ormai la saga dedicata agli X-Men è arrivata ad una conclusione e, proprio per questo, vorrebbe portare in salvo sé stesso e alcuni personaggi del mondo Fox. Magari, in questo modo, entrerà a far parte del Marvel Cinematic Universe.

Tutto questo potrebbe essere fattibile anche solo pensando al prossimo progetto in arrivo, Secret wars, il quale essendo famoso proprio per il multiverso, potrebbe portare tanti altri personaggi Fox (e non) all’interno della Marvel. Inoltre un rumor sostiene che Evan Peters tornerà in un futuro progetto Marvel.

Cosa bisogna aspettarsi?

Una delle tantissime domande che circola in giro è: “Deadpool 3 sarà come i precedenti Deadpool oppure verrà cambiato?” Ecco, proprio i produttori del film hanno assicurato che il film sarà classificato come R. Tutta questa preoccupazione è nata a causa dell’umorismo e della violenza presente all’interno dei primi due film di Deadpool e alla loro possibile limitazione da parte di Disney.

Invece che sappiamo su Wolverine? Riguardo al suo ruolo in Deadpool 3 si sa poco, però possiamo sempre sperare di avere sul grande schermo un costume di Wolverine fumettisticamente accurato. Vista la recente tendenza dei Marvel Studios a creare dei costumi più simili alla parte fumettistica (vedi She-Hulk, Daredevil, Blackbolt e qualcosa con Moonknight), probabilmente questo accadrà anche con Wolverine. Quello che sappiamo è che sicuramente sarà un Wolverine di un altro universo e che non avrà nulla a che fare con l’ultimo film, Logan, come viene spiegato dai due attori nel video pubblicato.

Chi sarà presente in Deadpool 3?

Dopo aver ripetuto in maniera esaustiva che Wade farà la sua prima apparizione nel MCU tramite il multiverso e che probabilmente, per come abbiamo spiegato sopra, porterà l’universo Fox con sé dopo aver preso in “prestito” il dispositivo di Cable, è più che ovvio domandarsi chi farà compagnia al famoso mercenario durante questo bizzarro viaggio attraverso i vari multiversi.

Oltre Ryan Reynolds nei panni di Deadpool, tutto ciò che sappiamo riguardo al cast o alla presunta trama è abbastanza poco, anche perchè al momento non ci sono tanti dati ufficiali riguardo ciò. Sicuramente, al suo fianco ci sarà la sua squadra composta da: Cable, Domino, Colosso e Testata Mutante Megasonica. Un altro personaggio possibile potrebbe essere quello di Vanessa Carlysle che, dopo essere morta all’inizio di Deadpool 2, Wade potrebbe voler riportare con sé grazie proprio al viaggio spazio-temporale che lo aspetta. È scontato dire che questa volta al suo fianco ci sarà anche Wolverine, del quale però non si conosce ancora il ruolo specifico.

Per quanto riguarda i restanti X-Men sappiamo soltanto che Wade è a conoscenza della loro esistenza, come ci viene mostrato all’interno dei primi due film ma, appunto, non sappiamo ancora come quest’ultimi verranno introdotti.

Non ci resta che aspettare l’uscita di Deadpool 3, fissata per settembre 2024, e scoprire cos’hanno in serbo per noi quei due ragazzacci di Wade e Wolverine.