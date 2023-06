The Flash: ecco quali erano i 2 finali alternativi

Quali sarebbero stati i finali alternativi di The Flash? Lo svela il The Hollywood Reporter.

Grazie al The Hollywood Reporter, sono stati resi noti i finali alternativi che The Flash avrebbe potuto avere. Difatti, il film ha avuto una produzione molto travagliata, con un’idea nata più di 15 anni fa e che solamente ora ha visto la luce.

L’attuale finale di The Flash

ATTENZIONE: SPOILER!

Il colpo di scena finale, attualmente in sala con The Flash, vede Barry Allen al telefono con Bruce Wayne, dopo l’udienza del padre. Mentre i due parlano, Bruce lo raggiunge e, mentre scende dalla macchina, scopriamo che si tratta del personaggio interpretato da George Clooney, e non più da Ben Affleck.

Questa scena, tenuta in gran segreto fino all’uscita in sala del film, sarebbe stata girata a gennaio.

Il primo finale alternativo

Il primo finale del film risale a quando la Warner Bros. era ancora gestita da Toby Emmerich e la DC Films era guidata da Walter Hamada. La maggior parte delle riprese e della post-produzione si sarebbero realizzate, infatti, sotto la loro gestione.

The Flash era pensato per resettare l’intero universo cinematografico DC, con in programma un sequel per il personaggio di Flash ed un crossover alla Crisi sulle Terre Infinite.

Nel primo finale girato, fuori il tribunale ritroviamo la Supergirl di Sasha Calle e il Batman di Michael Keaton. In quel caso, Barry Allen non sarebbe riuscito a mettere a posto le cose, nonostante fosse tornato nella sua realtà.

Il secondo finale alternativo

Siamo nel 2022 e Hamada viene cacciato. Michael De Luca e Pamela Abdy, co-CEO di Warner Bros. Film Group, vengono temporaneamente messi a capo dei prodotti DC, in attesa di nuove gerarchie.

In questo momento l’idea alla base di The Flash viene, ancora una volta, modificata: non ci sarebbe stato più un reboot totale dell’universo cinematografico, ma piuttosto un rilancio del già conosciuto DCEU.

Difatti, davanti al tribunale, insieme a Michael Keaton e Sasha Calle, si sarebbero aggiunti il Superman di Henry Cavill e la Wonder Woman di Gal Gadot. Questo perché in cantiere c’erano Man of Steel 2 e Wonder Woman 3.