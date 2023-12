The Game Awards 2023: Xbox accoglie Baldur’s Gate 3

I The Game Awards 2023, tenutosi la scorsa notte, sono stati teatro come ogni anno di moltissime presentazioni. Come già annunicato con qualche giorno di anticipo Xbox sarebbe stata presente ai The Game Awards con alcuni annunci importanti. Così è stato infatti, solo cinque annunci ma quasi tutti molto interessanti.

Baldur’s Gate 3 già disponibile su Xbox

Ovviamente la notizia più importnate e attesa dai fan era proprio questa. Il capolavoro di Larian Studios era già arrivato su PS5 a settembre e la mancanza su Xbox risultava davvero troppo grave. Contando che Baldur’s Gate 3 è stato, più che giustamente, eletto GOTY durante i The Game Awards era troppo importante per Microsoft permettere ai possesori di Xbox di giocare al gioco dell’anno. L’attesa è finalmente terminata, aprendo lo store Xbox sarà disponibile già oggi per chiunque voglia acquistarlo.

Per chi non conoscesse Baldur’s Gate 3 stiamo parlando di un gioco di ruolo basato sul mondo di Dungeons & Dragons. Il titolo ha ricevuto le lodi di milioni di giocatori e recensori grazie all’incredibile realizzazione. Dal gameplay alla trama, dalla creazione del personaggio alle milioni di scelte possibili. Il videogioco che qualsiasi fan di Dungenons & Dragons ha sempre sognato.

Kojima Productions e Xbox Game Studios annunciano OD

Altro annuncio clamoroso durante i The Game Awards è il Teaser di OD. Anche se abbiamo visto molto poco abbiamo finalmente il titolo e qualche dettaglio sul nuovo gioco di Kojima Productions in collaborazione con Xbox Game Studios. OD dovrebbe essere un titolo horror creato con l’obiettivo di esplorare la soglia della paura. Il gioco vede come collaboratore l’acclamato regista Jordan Peele e Sophia Lillis, Hunter Schaffer e Udo Kier come interpreti dei protagonisti. Non abbiamo altri dettagli ma il curriculum di Hideo Kojima fa sicuramente ben sperare per OD.

Nuovo trailer di Hellbalde II

È stato mostrato un nuovo trailer di Senua’s Saga: Hellblade II, e come tutti i trailer precedenti è particolarmente evocativo. All’interno del trailer sono presenti scene di gioco catturate direttamente da Xbox Series X. È inoltre presente una traccia originale creata da Heilung apposta per il titolo. La traccia è un coro di canti ultraterreni composta per trasportare il giocatore sulle coste dell’islanda. Il trailer termina con un generico 2024, purtroppo ancora senza una data precisa.

Marvel’s Blade

Completamente a sorpresa è stato presentato ai The Game Awards il videogioco di Blade creato da Arkane Stduios, gli stessi di Dishonored e Deathloop. Il gioco sarà un single player in terza persona di stampo adulto. Purtroppo non si sa ancora molto del titolo, sopratutto se sarà esclsuivo Xbox o meno. Non ci resta che attendere nuovi dettagli riguardo questo titolo completamente a sorpresa.

Modern Warfare III: Season 1

Annunciato infine l’arrivo della prima stagione dell’ultimo Call of Duty, potete trovare la nostra recensione qui. Le novità di questa prima season sono 3 nuove mappe multigiocatore 6v6, Meat, grecia e Rio e una nuova struttura di addestramento 2v2. Aggiunte inoltre nuove modalità di gioco per Modern Warfare Zombies.