Xbox sarà ufficialmente presente ai TGA 2023

Si avvicinano sempre di più i The Game Awards (TGA) 2023, e Xbox sembrerebbe essere pronta a partecipare con importanti annunci. Per chi non dovesse conoscere i TGA, parliamo di una cerimonia annuale assimilabile agli “Oscar” per il mondo videoludico. I TGA esistono oramai dal lontano 2014, ma solo nel recente passato hanno guadagnato moltissima fama e pubblico, anche grazie alla quasi totale scomparsa dell’E3. Come ogni anno la cerimonia sarà condotta da Geoff Keighley e tra una premiazione e l’altra vedremo vari annunci di software house più o meno importanti. Ovviamente i TGA si concluderanno con l’assegnazione del premio più ambito, ovvero il GOTY, che sarà assegnato ad uno di questi sei titoli.

Come detto in precedenza, la scomparsa dell’E3 ha reso possibile la trasformazione dei TGA in uno dei luoghi più importanti dove osservare novità in ambito videoludico. Per esempio, durante l’evento del 2019 proprio Microsoft mostrò per la prima volta la sua Xbox Series X e annunciò Hellbalde II in esclusiva. Oppure nel 2021 venne mostrato in anteprima un trailer riguardo la trama di Elden Ring, titolo che l’anno seguente vinse il GOTY.

Non risulta quindi difficile pensare ad altri importanti annunci, soprattutto lato Xbox. Microsoft serberebbe aver infatti inviato ad alcuni utenti una mail che recita:

“Festeggia i migliori giochi dell’anno e i grandi vincitori dal vivo ai The Game Awards il 7 dicembre alle 19:30 ET/16:30 PT/12:30A+1 GMT insieme ad annunci importanti e altre notizie Xbox che non potrai perderti!”

Rumor e speculazioni

Lecito quindi aspettarsi qualcosa di interessante da parte del team di Xbox, pensando anche agli annunci passati. Chissà se sarà finalmente arrivato il momento di vedere meglio Hellbalde II o magari avere notizie ufficiali riguardo il travagliato S.T.A.L.K.E.R. 2. I titoli in cantiere Xbox sono ovviamente moltissimi, non sarebbe quindi impossibile vedere qualcosa riguardo titoli annunciati e poi scomparsi. Come, ad esempio, Indiana Jones o Perfect Dark, anche se pensiamo sia già più improbabile.

Altri rumor sono sicuri invece dell’annuncio di Baldur’s Gate III per Xbox, potrei dire speriamo. Altri invece nominano una console slim o un pad con feedback aptico in stile Dualsense, ci sembra però molto difficile, soprattutto la console slim dato il recente lancio di Xbox Series S da un TB e considerando che la dimensione di Series X risulta ancora abbastanza compatta, anche se confrontata con PlayStation 5 slim. Secondo la mia opinione Microsoft potrebbe addirittura saltare la slim per puntare direttamente sulla pro fra uno o due anni.

Ultima notizia, ma non per importanza, sarebbe un post pubblicato da Sarah Bond, presidente di Xbox, che raffigura un logo di Xbox 360 senza alcun contesto. Chissà che non possa essere un piccolo spoiler su qualche annuncio legato a saghe storiche della settima generazione Xbox.