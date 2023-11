Xbox Game Pass: i giochi di novembre 2023

Andiamo a vedere insieme le prossime uscite di Xbox Game Pass. Un novembre che, come ormai spesso accade, riserva anche delle grandi esclusive al day one.

Sono sette i titoli in arrivo per tutti gli abbonati al servizio. Mentre 8 a meta novembre verranno rimossi.

I titoli in arrivo

Thirsty Suitors : si tratta di un’avventura a sfondo narrativo che si realizza attraverso battaglie a turni, lo skateboarding e la cucina. Disponibile dal 2 novembre.

Football Manager 2024 : il nuovo capitolo di uno dei più famosi giochi manageriali dedicato al mondo del calcio. Disponibile al day one il 6 novembre.



Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name: spin-off di Yakuza che segna il ritorno di Kazuma Kiryu. Al day one su Xbox Game Pass il 9 novembre.



Dungeons 4: Il Male Assoluto e la sua fidata coff servitrice, l’elfa scura Thalya, ritornano in Dungeons 4 dopo gli eventi del suo favoloso predecessore per narrare ancora una volta del loro trionfo sulle forze del bene. Su Game Pass dal 9 novembre.

Wild Hearts: un action RPG incentrato sulla caccia che offre un’esperienza profonda e variegata, in grado di rivaleggiare persino con la celebre serie Monster Hunter. Tramite EA Play dal 9 novembre.

Spirittea: i giocatori gestiranno uno stabilimento balneare e faranno ospiti non solo la gente del posto ma anche spiriti ribelli che si sono persi poiché generazioni li hanno da tempo dimenticati. Dal 13 novembre sul Pass.

Coral Island: è una rivisitazione vivace e rilassata dei giochi di simulazione di fattoria. Disponibile dal 14 novembre.

Chi lascia Xbox Game Pass

Questi titoli verranno tolti dal Pass a meta novembre. Ovviamente possono essere acquistati, per chi vuole, con il 20% di sconto.

Coffee Talk

Exapunks

Ghost Song

Gungrave G.O.R.E

Football Manager 2023

Football Manager 2023 Console

Lapin

Townscaper

Insomma come sempre in arrivo ottimi titoli e sicuramente avere la possibilità di giocarli semplicemente con l’abbonamento aggiunge un certo fascino. Per rimanere aggiornati seguite le pagine di Hynerd e i nostri social. Da poco tempo è anche possibile iscriversi alla nostra newsletter.