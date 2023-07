Barbie: 3 film da vedere per preparasi alle pink vibes

In attesa di vivere Barbie, ecco tre film per prepararvi all’evento cinematografico più rosa dell’anno!

Barbie sta facendo parlare molto di sé, non solo per la sfida con il nuovissimo film di Christopher Nolan, Oppenheimer (con tanto di fenomeno mediatico denominato “Barbenheimer”, nato dal fatto che entrambe le pellicole usciranno lo stesso giorno negli Stati Uniti), ma anche perché è il primissimo film sulla bambola in live action.

Ad interpretare Barbie abbiamo niente di meno che Margot Robbie (C’era una volta ad Hollywood; Birds of pray), mentre Ryan Gosling (La-La Land; Blade Runner 2049) vestirà i panni del suo boy-friend, Ken.

La rivincita delle bionde (2001)

Barbie, bambola inventata da Ruth Handler, ha creato un vero e proprio trend (a riguardo potete vedere la puntata nel documentario Netflix The toys that made us). La bella ragazza bionda e slanciata, sorridente e vestita di rosa ha, da un lato, rivoluzionato il modo di vedere le ragazze.

Pensiamo infatti a tutti i lavori a cui Barbie è stata accostata nel corso degli anni, dimostrando che pezzo di ….bambola (ndr) sia. Purtroppo, però, ha anche creato un’accezione negativa: accostare Barbie ad una donna ancora vuol intendere una bionda in genere stupida e vestita di rosa. Il look ci ricorda Elle Woods in Legally Blonde, da noi intitolato La rivincita delle bionde.

Elle, interpretata dalla vincitrice premio Oscar Reese Witherspoon per il ruolo in Walk the Line, è una ragazza stereotipo della Barbie: bionda, vestita di rosa e con un piccolo Chihuahua. Elle sembra pensare solo ad essere bella ed avere il suo perfetto fidanzato. Peccato che lui la molla per entrare ad Harvard e per non essere collegato ad una stupida come lei. La ragazza stessa però entrerà nella prestigiosa università, dimostrando che si può essere intelligenti e con stile.

Barbie e lo Schiaccianoci (2001)

Il film, in uscita ora al cinema, è il primo live action sulla bambola, ma di film animati con Barbie ne abbiamo avuti parecchi! Eccone uno che molti di noi ricorderanno per averlo visto da bambini, magari durante le vacanze di Natale: Barbie e lo Schiaccianoci.

La storia è quella classica, tratta dal balletto di Tšaikovski. Il film fu il primo di una lunga serie di film di animazione, ai tempi, direttamente in video-cassetta, con protagonista Barbie.

Toy Story 3 (2010)

In Toy Story 3, Barbie, proprietà della sorellina di Andy ormai teenager, ha un ruolo centrale: qui Barbie viene buttata via e si ritrova con gli altri giocattoli al Sunnyside, un terribile asilo dove i giocattoli sono finiti per sbaglio.

Qui la bambola incontra Ken, doppiato da noi da Fabio de Luigi, che non solo la farà innamorare e le mostrerà tutti i suoi splendidi outfits, ma dovrà anche preoccuparsi di aiutare i suoi amici, in quanto il Sunnyside non è per niente quello che sembra.