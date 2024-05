Garfield e l’errore di Bill Murray: ecco perché l’attore doppiò il film (per sbaglio)

Molti ragazzi, ormai cresciuti, ricordano con affetto il film del 2004 di Garfield . La critica, invece, non è mai riuscita a digerirlo, nonostante la presenza di una star del calibro di Bill Murray come doppiatore del gatto fannullone .

Non tutti sanno, però, che la scelta dell'attore non fu altro che un "errore" di lettura : Murray lesse il nome dello sceneggiatore e lo confuse con un altro ben più noto .

Stando a quanto rivelato successivamente all'uscita del film, l'attore di Lost in Translation era convinto che lo sceneggiatore di Garfield - Il film fosse Joel Coen, l’acclamato regista che, insieme al fratello Ethan Coen, ha firmato opere come Non è un paese per vecchi, Il Grinta e Ave, Cesare!. In verità, lo sceneggiatore era Joel Cohen... quando una sola lettera può fare la differenza.