Barbie: le prime impressioni sul film con Margot Robbie

Lo scorso weekend si è tenuta la premiere hollywoodiana di Barbie, il nuovo attesissimo film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling protagonisti.

Fin dalle prime reazioni, da parte di chi ha già potuto vedere il film, le sorprese non mancano. I primi dibattiti sono interessanti e l’hype per il nuovo film della regista di Piccole Donne e Lady Bird aumenta.

Non posso andarmene ufficialmente da Twitter senza dire che Barbie è attualmente il mio film preferito dell’anno. Greta Gerwig in qualche modo ha superato le mie aspettative. Affronta gli aspetti positivi e negativi di Barbie in maniera così bella. Date a Ryan Gosling una nomination all’Oscar, sono serio!

Barbie, diretto da Greta Gerwig, è una versione rinfrescante e stimolante della storia dell’iconica bambola. Gerwig, nota per il suo approccio unico e artistico alla regia, porta il suo stile inconfondibile in questo film reinventato di Barbie, offrendo una narrazione stimolante.

Barbie (Margot Robbie), che vive a Barbie Land, viene cacciata dal paese perché non è una bambola dall’aspetto perfetto. Senza un posto dove andare, parte per il mondo umano e cerca la vera felicità.

Il cast, oltre a Margot Robbie e Ryan Gosling, vede Emma Mackey come una Barbie vincitrice del Nobel per la fisica, Dua Lipa una Barbie sirena (ed è stato annunciato che ha realizzato diverse canzoni per l’occasione), Issa Rae una Barbie presidente e molte altre ancora saranno le iterazioni della bambola ideata da Mattel, tra cui Hari Nef, Ana Cruz Kayne, Sharon Rooney, Kate McKinnon, Nicola Coughlan, Alexandra Shipp e Ritu Arya. Stesso discorso per Ken, che oltre a Ryan Gosling sarà interpretato da Simu Liu, Ncuti Gatwa, Kingsley Ben-Adir e Scott Evans.

Completano il cast, tra gli altri, Michael Cera, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Connor Swindells, Jamie Demetriou, Emerald Fennell, Will Ferrell ed Helen Mirren, con quest’ultima che avrà invece il ruolo di narratrice della vicenda.