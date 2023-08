Cos’è Spider-Man Lotus e perché è sulla bocca di tutti

Lo scorso 10 agosto, nel sempre crescente hype per un film che non ti aspetti, è stato reso disponibile Spider-Man Lotus, un fan film sull’arrampica muri che, adesso, è sulla bocca di tutti.

Spider-Man Lotus è un fan film diretto da Gavin Konop che esplora i sentimenti di Peter Parker dopo la perdita della sua ragazza e il come si può continuare ad essere eroi dopo un evento del genere. Il film ha raccolto ben 112 mila dollari grazie al crowdfunding iniziato nel 2021 e, per evitare qualsiasi problema di copyright rispetto a Sony, Marvel e Disney, il 10 agosto è stato distribuito gratuitamente e senza scopo di lucro su YouTube.

Spider-Man Lotus ha avuto anche una piccola parentesi burrascosa a causa di alcuni vecchi post del regista e dell’attore principale accusati di razzismo. Entrambi hanno chiesto scusa pubblicamente diverse volte, giustificando il gesto come “uno scorretto comportamento giovanile“. La faccenda ha dato qualche problema alla produzione da un lato, ma dall’altro ha reso il progetto ancora più discusso grazie ad una risonanza mediatica maggiore.

Il regista e produttore Stefano Da Frè ha parlato di Spider-Man Lotus con Newsweek, facendo notare come il film di per sé può definirsi illegale, ma come allo stesso tempo sia sempre più sottile la differenza che separa un fan film da un film “vero e proprio”:

In passato era facile distinguere tra la versione di un film Marvel Studios e una versione creata dai fan, tuttavia oggi i valori della produzione cinematografica e gli incredibili effetti speciali disponibili possono ragionevolmente creare confusione tra gli spettatori occasionali. Spesso non ci sono conseguenze se si tratta di progetti realizzati senza scopo di lucro, ma questo Spider-Man: Lotus potrebbe forzare la mano alla Disney: tutte le polemiche che il film ha attirato su di sé potrebbero risvegliare lo studio, che a sua volta potrebbe voler proteggere l”immagine’ e ‘integrità’ del franchise di Spider-Man.

Talmente tanto discusso che, a quanto si vocifera, potrebbe ricevere un doppiaggio italiano entro la fine del mese di agosto. Qualcosa di incredibile se pensiamo al fatto che, ripetiamo, sia un fan film disponibile gratuitamente su YouTube.

In attesa di sapere la vostra sui nostri social, vi lasciamo qui sotto il trailer di Spider-Man Lotus.