Crudelia 2: tutto quello che sappiamo sul sequel

Disney non ha avuto sempre grande fortuna con i prodotti live action ispirati ai grandi classici d’animazione. Una delle rare eccezioni è Crudelia (Cruella in originale).

Il film incentrato su Crudelia De Mon, la villain dell’amatissimo film d’animazione La carica dei cento e uno, ha riscosso un discreto successo di critica e pubblico. Rilasciato in piena pandemia nel maggio 2021, in contemporanea in sala ed in streaming su Disney Plus, Cruella ha incassato 223 milioni al botteghino a fronte di un budget di circa 100 milioni.

Considerando gli introiti provenienti dallo streaming ed il complicato momento storico, si tratta risultati più che positivi. Questi, accompagnati dal generale apprezzamento del pubblico, hanno spinto immediatamente Disney a dare il via libera ad un sequel. Crudelia 2 si farà: ecco tutto ciò che sappiamo.

Quando uscirà Crudelia 2?

Crudelia 2 è stato annunciato nel lontano agosto 2021. Da quel momento non si è mai saputo molto sul progetto e non c’è una data d’uscita ufficiale.

Diversi mesi fa però, Paul Walter Hauser, interprete di Orazio, aveva dichiarato che le riprese sarebbero potute cominciare già nel 2023. Lo sciopero di sceneggiatori e attori potrebbe aver ritardato notevolmente il calendario di produzione.

A questo punto però potremmo aspettarci l’inizio delle riprese nel corso del prossimo anno. In ogni caso, con ogni probabilità Crudelia 2 non arriverà nelle sale prima del 2025.

Crudelia 2: trama e personaggi

Partiamo dalle certezze. Torneranno per il sequel sia il regista Craig Gillespie che lo sceneggiatore Tony McNamara, reduce dallo straordinario successo di Poor Things (qui vi spieghiamo perché è un film da non perdere). E a proposito del film di Yorgos Lanthimos, non può mancare ovviamente la protagonista: Emma Stone.

L’attrice premio Oscar interpreterà presumibilmente una Cruella ben diversa da quella del primo film. Dopo aver visto la sua origin story, ci aspettiamo di vedere un’evoluzione verso il personaggio spietato pronto ad uccidere i cuccioli di dalmata.

La post-credit di Cruella mostra la protagonista recapitare a Roger ed Anita i due dalmata dal quale ha inizio la storia de La carica dei cento e uno. Presumibilmente ci stiamo avviando verso un adattamento della storia classica, tuttavia sarebbe fin troppo affrettato farlo già nel sequel.

Crudelia 2 potrebbe allora concentrarsi sulla vendetta della Baronessa interpretata da Emma Thompson nei confronti di Crudelia. Il tutto per portare avanti l’arco narrativo della villain e concludere un’eventuale trilogia con il live-action del classico d’animazione.

Non resta allora che attendere informazioni ufficiali per scoprire se sarà effettivamente così.