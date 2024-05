The Idea of you, Recensione – Una fresca rom-com con Anne Hathaway

The Idea of you è la nuova commedia romantica proposta da Prime Video, approdata sulla piattaforma lo scorso 2 maggio. I due protagonisti sono Anne Hathaway (Il diavolo veste Prada, Interstellar, Amore e Altri Rimedi, Pretty Princess) e il giovane Nicholas Galitzine che si è consacrato nel mondo delle rom-com, prima con Purple Hearts (su Netflix) e recentemente con Rosso, bianco & sangue blu (sempre su Prime Video, con Taylor Zakhar Perez)

Il film The Idea of you è tratto dal romanzo di Robinne Lee. Tuttavia dovrebbe essere certo che l’autrice abbia attinto ad alcune fanfiction di Wattpad basate sugli One Direction. Non è la prima volta che succede: pensiamo alla saga di After o a The Kissing Boot, dove ancora una volta il protagonista era ispirato ad Harry Styles.

Ma The Idea of you risulta una pellicola fresca, ritmata, che alterna battute divertenti a momenti in cui emerge l’alchimia tra i due attori. Anne Hathaway si cimenta in un ruolo diverso e il suo co-protagonista riesce a non essere oscurato dalla sua bravura. Vediamo insieme di cosa parla The Idea of You.

La trama di The Idea of you

Solène (Anne Hathaway) sta per compiere 40 anni, ha una figlia adolescente, Izzy (Ella Rubin), è divorziata dal suo ex marito e gestisce una galleria d’arte. Per un imprevisto, si trova costretta ad accompagnare sua figlia e gli amici al Coachella, a vedere la boy band degli August Moon. Per sbaglio Solène entra nel camerino del frontman, il ventiquattrenne Hayes Campbell (Nicholas Galitzine).

Tra i due c’è immediatamente il colpo di fulmine, purtroppo però i problemi sono molteplici. Innanzitutto la differenza di età che li separa rappresenta il primo ostacolo. A ciò si aggiunge la difficoltà di gestire una relazione segreta nonostante la fama di Hayes. I due dovranno fare i conti con Izzy, con i paparazzi e con tutti coloro che, a causa della differenza d’età, faticano a vederli insieme. Riusciranno, nonostante le peripezie a continuare la loro relazione?

Un po’ Wattpad o un po’ Notting Hill?

Nonostante non si possa paragonare The Idea of You a Notting Hill, il riferimento ci viene spontaneamente. Perché d’altronde anche Anne Hathaway, come Hugh Grant, è innamorata di una star famosa ma…amor vincit omnia, si sa. E così anche Solène si trova a vivere un sogno ad occhi aperti e a fare i conti con i paparazzi che circondano la sua casa.

Ma i riferimenti alle fanfiction hanno naturalmente la meglio. La boy band e il suo protagonista, così come la trama e il coachella ricalcano le linee guida di una storia da Wattpad con i fiocchi. D’altronde anche le canzoni, cantate e coreografate dalla band, sono state scritte da Savan Kotecha, l’autore di What Makes You Beautiful degli One Direction. E non ci vuole un occhio esperto per notare le somiglianze tra Hayes Campbell e Harry Styles.

Nonostante ciò, il risultato non è una commedia romantica banale e imbarazzante (come Il fabbricante di lacrime, per intenderci). The Idea of you riesce anche a divertirci, con uno script frizzante e degli input diversi, senza diventare una rom-com già vista e rivista. I protagonisti, con la loro chimica e la loro presenza riescono a convincerci. Non abbiamo una commedia super riuscita come Anyone but you, ma di certo il film rimane fresco a piacevole da guardare, senza troppe pretese.