Ryan Gosling e i meme: 3 film iconici con l’attore

Ryan Gosling è diventato un'icona di internet grazie alla sua espressione "vacua", se così si può definire. Uno dei meme piú famosi senza dubbio è il meme "Hey Girl" che però non è legato a un film specifico, ma piuttosto al modo in cui Gosling si pone.

Un meme è un'idea, un concetto o uno stile che viene replicato e modificato da persona a persona attraverso la condivisione online. Spesso con funzione comica, può rendere il protagonista del meme molto famoso, quasi più del prodotto originale stesso.

Vediamo allora alcuni film iconici di Gosling che hanno generato dei meme sempre attuali, che lo hanno ormai reso un´icona.

In questo film, Ryan Gosling interpreta un autista misterioso coinvolto in un mondo criminale. La sua interpretazione silenziosa e determinata, molto silenziosa e determinata. L´attore principalmente nel film non fa altro che guidare, cosa che ha scatenato non pochi meme.

The Notebook

Uno dei film più iconici di Ryan Gosling è The Notebook, in cui interpreta il ruolo di Noah, un giovane romantico. Ci sono vari meme per differenti scene del film, come quella dove Noah chiede alla sua amata "Cosa vuoi davvero?", dove spesso la risposta è " voglio te, per sempre" legata ad una particolare pietanza.

Barbie

Ryan Gosling è comunque diventato ancora più iconico con il suo ultimo ruolo, ovvero quello di Ken. L´attore é anche stato coandidato all´Oscar come miglior canzone originale per "I am just Ken" dove il personaggio dichiara il suo amore per Barbie (Margot Robbie), che purtroppo non lo vede come lui vede se stesso.

La trasformazione di Gosling in Ken ha suscitato un´ondata di memes: soprattutto considerando i ruoli ricoperti precedentemente dall´attore, spesso seriosi e cupi. Ricordiamo il suo ruolo in Blade Runner 2049 come K, un androide con lo scopo di trovare ed eliminare altri androidi.