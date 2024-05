David di Donatello 2024: dove vedere i film candidati

Dopo un anno di grandi successi, è arrivato il momento di celebrare il cinema italiano con i David di Donatello 2024.

Non tutte le pellicole nominate hanno avuto la stessa popolarità di C'è ancora domani, il film campione d'incassi che ha ora cominciato il suo viaggio anche nelle sale cinematografiche di tutta Europa. L'opera prima di Paola Cortellesi è stato l'exploit in un 2023 segnato da film italiani di altissima qualità, tra i migliori degli ultimi tempi. Pellicole da rivedere o recuperare in streaming, ma dove?

Vi anticipiamo che gran parte dei film candidati è disponibile su Sky Cinema ed in streaming su NOW, oltre che a noleggio sulle principali piattaforme digitali. Entriamo però nel dettaglio: ecco dove vedere ognuno dei grandi protagonisti della cerimonia degli Oscar del cinema italiano.

Indice David di Donatello 2024: dove vedere i film in streaming? David di Donatello 2024: dove vedere i film in streaming?

Oltre ad essere stato il maggior incasso dell'anno, C'è ancora domani ha ottenuto anche il maggior numero di nomination ai David di Donatello 2024. Il film, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma lo scorso ottobre, è ora sia in streaming su Netflix e Now che incluso per gli abbonati a Sky Cinema.

L'altro grande protagonista degli ultimi mesi è Io Capitano di Matteo Garrone. Candidato all'Oscar per il miglior film internazionale, anch'esso è presente nel catalogo di Sky Cinema ed in streaming su NOW.

Ha avuto, purtroppo, meno visibilità, un altro gioiello del cinema italiano: La Chimera di Alice Rohrwacher. Il film vede come protagonista Josh O'Connor, l'attore premiato agli Emmy per la serie The Crown e oggi nelle sale cinematografiche, insieme a Zendaya, in Challengers di Luca Guadagnino. La Chimera è attualmente disponibile per l'acquisto sulle piattaforme digitali, ma approderà su Sky Cinema e NOW dal 12 maggio.

Non hanno bisogno di presentazione gli ultimi lavori di Marco Bellocchio e Nanni Moretti. Anche i loro Rapito e Il sol dell'avvenire si trovano su Sky Cinema, così come Palazzina Laf di Michele Riondino. Arriverà il 13 maggio anche Adagio di Stefano Sollima, con Toni Servillo e Pierfrancesco Favino.

Favino è protagonista di altri due titoli in lizza per i David di Donatello 2024. Il primo è Comandante, film d'apertura dell'ultimo festival di Venezia, in streaming su Paramount Plus. L'altro è L'ultima notte di amore, in streaming su Prime Video, oltre che su NOW e Sky Cinema.