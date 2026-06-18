Dreame H15 Pro FoamWash, Recensione: ecco perché vale davvero il prezzo

In conclusione, dopo due settimane di utilizzo quotidiano, posso dire che il Dreame H15 Pro FoamWash mi ha pienamente convinto. È un prodotto solido, potente e incredibilmente pratico che consiglio senza riserve a chiunque desideri una pulizia profonda in tempi record, a chi ha animali domestici in casa o, semplicemente, a chi vuole un'alternativa manuale ma altrettanto performante ai costosi robot di fascia alta.

Ammettiamolo, la sessione di pulizia del fine settimana è una di quelle incombenze domestiche che rimandiamo sempre volentieri, inventando ogni volta una scusa diversa.

Prima bisogna passare l'aspirapolvere per rimuovere polvere e capelli, poi bisogna tirare fuori secchio e mocio, sperando che il pavimento non rimanga umido troppo a lungo. Un vero incubo se, come nel mio caso, si ha un parquet delicato in tutta casa.

Per cui mi sono chiesto se ci fossero alternative che potessero unire questi passaggi in un unico. Ho passato le ultime due settimane in compagnia del nuovo Dreame H15 Pro FoamWash, mettendolo alla prova nel mio bilocale di 55 metri quadri.

Ecco com'è andata questa prova e perché potrebbe davvero rivoluzionare la vostra routine quotidiana.

Unboxing e primo impatto: la qualità si sente da subito

La sensazione di avere tra le mani un prodotto di fascia alta si percepisce ancora prima di accendere il dispositivo. Già dall'esperienza di unboxing e dalla cura dello scatolame è evidente che Dreame ha voluto curare ogni minimo dettaglio.

All'interno della confezione, oltre al corpo principale dell'aspirapolvere, troviamo una dotazione davvero ricca: la base di ricarica e autopulizia, un rullo di ricambio, un filtro dell'aria supplementare, una spazzola per la manutenzione e il flacone di detergente specifico progettato per il sistema a schiuma.

L’installazione è un gioco da ragazzi e non richiede alcuna competenza tecnica. Il corpo centrale arriva praticamente già assemblato; l'unica operazione necessaria è inserire il bastone di comando nella parte superiore fino a sentire un clic.

Sul manico sono posizionati i comandi principali: il tasto di accensione e spegnimento, il selettore delle modalità e il comando per avviare l'autopulizia quando l'apparecchio si trova sulla sua piattaforma.

Per iniziare a pulire basta premere il tasto di avvio, appoggiare un piede sulla spazzola e inclinare il bastone verso il basso per sbloccare il giunto e azionare il motore.

Ergonomia e manovrabilità: fantastico in avanti, ma attenti al ritorno

Una volta avviato, l'H15 Pro FoamWash si dimostra incredibilmente agile nel movimento di avanzamento.

Questo è dovuto a un sistema di trazione assistita che spinge attivamente il dispositivo in avanti, alleggerendo drasticamente la fatica e compensando il peso del corpo macchina, che si assesta sui 5,7 kg.

Tuttavia, c'è un dettaglio fondamentale da tenere in considerazione: questo automatismo non funziona quando dobbiamo tirare la lavapavimenti verso di noi. Nel movimento di ritorno non c'è alcun motore ad assistere l'utente, e tutta la resistenza del rullo bagnato e del peso strutturale ricade sulle braccia.

Se per un appartamento di dimensioni contenute questo non rappresenta un problema insormontabile, la fatica si fa sentire se si devono coprire superfici più ampie, magari sopra i 100 metri quadri.

Per questo motivo, reputo che questo modello esprima il suo massimo potenziale in abitazioni di medie e piccole dimensioni, dove i cambi di direzione continui non arrivano ad affaticare troppo l'utilizzatore. Consigliato Dreame Aqua10 Ultra Track, Recensione: il robot definitivo Leggi ora

La prova sul parquet: come configurare l'aspirazione e il lavaggio

Ho avuto l'opportunità di testare a fondo questo dispositivo in un bilocale di circa 55 metri quadri caratterizzato da una superficie interamente in parquet, ad eccezione del bagno che è piastrellato.

Lavare il legno è sempre una sfida delicata a causa del rischio di lasciare troppa umidità, ma l'H15 Pro si è comportato egregiamente.

La flessibilità dei comandi permette di scegliere tra diverse opzioni. Premendo il tasto dedicato si può navigare tra le tre modalità preimpostate (Smart, Aspirazione liquidi e Turbo) fino ad arrivare alla quarta, ovvero la modalità personalizzata.

Collegando l'apparecchio all'app di Dreame sul telefono, è possibile configurare con precisione il comportamento della lavapavimenti.

Nel mio caso, avendo il parquet in tutta casa, ho scelto di impostare un'erogazione dell'acqua molto ridotta per mantenere il rullo poco umido, abbinandola però alla massima potenza di aspirazione (che sulla carta raggiunge ben 23.000 Pa).

I risultati sono stati sorprendenti: grazie a questa combinazione e alla rotazione del rullo a 480 giri al minuto, il pavimento si asciuga completamente in circa 30 secondi, eliminando qualsiasi timore di danneggiare il legno o di lasciare fastidiosi aloni.

Addio all'aspirapolvere tradizionale: un'unica passata per tutto

Uno dei più grandi vantaggi di questo dispositivo è la capacità di sostituire completamente la vecchia routine divisa in due fasi (prima l'aspirapolvere e poi lo straccio).

Nel corso delle mie due settimane di prova, ho utilizzato esclusivamente l'H15 Pro FoamWash senza mai toccare l'aspirapolvere classico.

La magia sta nel design del contenitore dello sporco. Al suo interno è presente un sistema di separazione intelligente che raccoglie l'acqua sporca residua del lavaggio e, contemporaneamente, incanala in uno scomparto dedicato la polvere, i capelli e i piccoli detriti solidi raccolti lungo il passaggio.

Fare tutto in una sola passata fa risparmiare una quantità di tempo incredibile.

Inoltre, considerando che un robot lavapavimenti di fascia alta dello stesso brand può costare facilmente tra i 1.000€ e i 1.500 €, questo modello manuale rappresenta un'alternativa decisamente più accessibile e altrettanto efficace per chi ha una casa di medie dimensioni e vuole un livello di pulizia impeccabile sotto il proprio controllo diretto.

FoamWash: la forza della schiuma contro lo sporco difficile

La vera innovazione che dà il nome al prodotto è il sistema di erogazione della schiuma. Sulla base di ricarica è presente un alloggiamento specifico per il flacone di detergente fornito in dotazione.

Durante l'uso, premendo il pulsante situato sul bastone, l'ugello frontale spruzza sul pavimento una schiuma densa e profumata anziché semplice acqua nebulizzata.

Questa mousse è studiata per agire attivamente sulle macchie più ostinate e per igienizzare a fondo le superfici. È particolarmente utile in cucina o in bagno, dove lo sporco tende a essere più grasso o di natura organica.

Durante i miei test, ho notato che la schiuma ammorbidisce lo sporco secco all'istante, permettendo al rullo di rimuoverlo senza dover ripassare più volte sullo stesso punto.

In più, il sistema include la tecnologia anti-groviglio TangleCut 2.0: una barra con lame micro-dentate che taglia i peli e i capelli direttamente all'interno della calotta prima che si avvolgano attorno al rullo, facilitando la pulizia ed evitando blocchi del motore.

Massima flessibilità sotto i letti e manutenzione zero a fine ciclo

Un altro aspetto che ho apprezzato enormemente è la struttura Lie-Flat. Molti dispositivi concorrenti non possono essere inclinati oltre una certa soglia perché l'acqua sporca rischierebbe di entrare nel motore, o perché la spazzola finirebbe per sollevarsi perdendo aderenza con il pavimento.

L'H15 Pro FoamWash, invece, si può distendere completamente in orizzontale a 180 gradi circa. In questo modo sono riuscito a passare tranquillamente sotto il letto e sotto i mobili sospesi, continuando a lavare e aspirare con la spazzola perfettamente aderente al suolo.

Una volta terminata la sessione di pulizia, basta riporre il dispositivo sulla sua base.

La manutenzione manuale è ridotta al minimo: il serbatoio dell'acqua sporca e il filtro dell'aria (che è lavabile) si estraggono con un solo gesto e possono essere sciacquati direttamente sotto l'acqua corrente.

Tutto il resto viene gestito dalla stazione di ricarica. Premendo il pulsante di pulizia, la base avvia un ciclo automatico che lava il rullo con acqua riscaldata a 100 gradi per sciogliere i grassi ed eliminare i batteri.

Subito dopo parte la fase di asciugatura con aria calda a 90 gradi, che dura circa mezz'ora e restituisce un rullo soffice, asciutto e privo di cattivi odori.

L'unico piccolo compromesso è la rumorosità durante questa mezz'ora di asciugatura: il rumore del flusso d'aria è piuttosto avvertibile, il che rende l'autopulizia sconsigliata durante le ore notturne, ma assolutamente tollerabile durante il giorno.

Gestione della batteria e considerazioni finali

Sul fronte dell'autonomia, il pacco batteria da 30.000 mAh si è rivelato più che generoso. Nel mio appartamento di 55 metri quadri, utilizzato prevalentemente in modalità personalizzata con forte aspirazione, ho consumato mediamente solo il 30% di carica per coprire l'intera superficie.

Questo dato mi spinge a raccomandare caldamente il prodotto per abitazioni fino a 100 metri quadri: oltre questa soglia, sia la batteria che lo sforzo fisico richiesto dalla mancanza di trazione posteriore potrebbero iniziare a farsi sentire.