Dreame Aqua10 Ultra Track, Recensione: il robot definitivo

Il Dreame Aqua 10 Ultra Track Complete è un vero e proprio concentrato di tecnologia che eleva lo standard delle pulizie domestiche, risultando un vero "salvavita" per chi convive con animali. Grazie a un'aspirazione devastante da 25.000 Pa e a un innovativo mocio a rullo tenuto costantemente umido con acqua calda, garantisce pavimenti impeccabili anche contro lo sporco più ostinato. A fronte di una base di ricarica massiccia (che richiede spazio) e di un sistema di aggancio del panno frustrante durante la manutenzione manuale, offre un'autonomia mostruosa e un'intelligenza artificiale brillante. È un investimento importante, ma se acquistato durante i periodi di sconto, diventa l'alleato definitivo per riappropriarsi del proprio tempo libero.

In oltre dieci anni passati a spacchettare, provare, smontare e recensire dispositivi tecnologici per la casa, ho imparato a mie spese una lezione fondamentale che cerco sempre di trasmettere a chi mi legge. Le schede tecniche raccontano sempre e solo metà della storia, e quasi sempre è la metà meno interessante.

I numeri astronomici, i pascal di aspirazione, i gradi centigradi di lavaggio e i millimetri di spessore stampati a caratteri cubitali sulle confezioni servono al marketing per vendere il prodotto, ma la vera prova del nove si fa esclusivamente sul campo. O, per essere molto più precisi nel nostro caso, sul pavimento di casa.

Il settore della robotica domestica ha fatto passi da gigante negli ultimi cinque anni. Se prima ci accontentavamo di dischi rumorosi che rimbalzavano a caso contro i mobili sperando che raccogliessero un po' di polvere, oggi ci troviamo di fronte a veri e propri concentrati di intelligenza artificiale, sensori ottici e ingegneria idraulica.

Negli ultimi due mesi ho deciso di mettere letteralmente alla frusta l'ultimo arrivato di questa nuova generazione, il Dreame Aqua 10 Ultra Track Complete. Non gli ho fatto alcuno sconto, inserendolo in un contesto reale e spietato. L'ho installato nel mio appartamento di circa 80 metri quadrati, un ambiente che potremmo definire un vero e proprio percorso a ostacoli per qualsiasi automazione domestica.

È interamente pavimentato a piastrelle, il che significa che ci sono fughe in cui la polvere si insidia e aloni fastidiosi sempre in agguato in controluce. Ma la vera sfida è un'altra: l'appartamento è abitato da me e dal mio cane.

Parliamo di un cane di taglia media a pelo corto, un coinquilino adorabile che però sembra impegnarsi quotidianamente, e con estrema dedizione, per testare i limiti fisici di qualsiasi sistema di aspirazione e lavaggio io porti in casa, seminando peli ovunque, lasciando impronte umide quando piove e portando dentro quintali di polvere dal parco.

Visto che siamo arrivati a fine marzo, il periodo dell'anno in cui tradizionalmente ci si rimbocca le maniche per affrontare le fatidiche e temute pulizie di primavera, voglio anticiparvi subito la mia conclusione prima di addentrarmi nei dettagli. L'arrivo della bella stagione ci fa venire voglia di stare all'aperto, non di passare i fine settimana con in mano un secchio e uno spazzolone.

Se state cercando un alleato tecnologico per rivoluzionare la gestione della vostra casa e riappropriarvi del vostro tempo libero, questo dispositivo si è rivelato un acquisto formidabile. È uno di quegli elettrodomestici rari, capaci di togliere un peso fisico e mentale enorme dalla routine di tutti i giorni.

Iniziamo dall'esperienza di unboxing, perché il termine "Complete" inserito nel nome di questo robot non è stato scelto a caso dal reparto marketing per giustificare una spesa importante. Aprire l'enorme scatola recapitata dal corriere è un'esperienza davvero appagante, di quelle che ti rassicurano e ti fanno sentire di aver speso bene i tuoi soldi.

Si viene letteralmente sommersi da ricambi e accessori pensati per coprire le esigenze del lungo periodo. Troviamo filtri aggiuntivi per la polvere, spazzole laterali di scorta, una generosa fornitura di liquido detergente specifico per pavimenti e persino due profumatori ambientali.

Questi ultimi si sono rivelati una vera e propria benedizione per mantenere fresca e profumata l'aria proprio nelle zone della casa in cui il mio cane passa la maggior parte del suo tempo a sonnecchiare.

Non dovrete insomma preoccuparvi di fare scorte o comprare consumabili per un bel pezzo, un dettaglio non da poco che ammortizza il costo iniziale.

L'installazione del Dreame Aqua10 Ultra Track

La prima vera sorpresa, tuttavia, richiederà un minimo di pianificazione domestica e di spirito di adattamento da parte vostra. Sto parlando della stazione di ricarica e pulizia.

Ha quasi le dimensioni di un mini frigorifero da camera o di un mobiletto da bagno compatto, e dovrete inevitabilmente trovarle un posto adeguato in casa, possibilmente vicino a una presa di corrente e in un'area dove il robot abbia abbastanza spazio per fare manovra in entrata e in uscita. In un appartamento di 80 metri quadri lo spazio è prezioso, e piazzare un monolite del genere richiede una riflessione.

Fortunatamente i designer dell'azienda sembrano aver compreso perfettamente il problema dell'ingombro visivo e hanno fatto un lavoro eccellente per dissimularne la stazza.

L'hanno dotata di un bellissimo pannello frontale testurizzato che ricorda la pietra grezza o un marmo opaco, rendendola quasi un pezzo di arredamento elegante e hi-tech (con WIFI) da sfoggiare tranquillamente in salotto, piuttosto che un brutto elettrodomestico in plastica bianca da dover nascondere a tutti i costi in uno sgabuzzino buio.

Questa base mastodontica è il vero cuore pulsante dell'intero sistema, il cervello operativo e i muscoli dell'intera operazione. Al suo interno ospita due enormi serbatoi estraibili a maniglia: uno dedicato all'acqua pulita e uno destinato alla raccolta dell'acqua sporca di risulta dal lavaggio del pavimento e del panno.

Oltre a questi, troviamo scompartimenti specifici dedicati all'uso dei detergenti, un sistema ingegnoso che tiene separato il liquido pulente per i pavimenti da quello specifico per la neutralizzazione degli odori degli animali domestici.

La configurazione iniziale

Passando all'esperienza d'uso vera e propria, quella che si vive con lo smartphone in mano, devo ammettere che l'approccio iniziale con l'applicazione proprietaria mi ha fatto storcere un po' il naso.

Per chi mastica tecnologia tutti i giorni ci si aspetta sempre un'interfaccia intuitiva e fluida al primo colpo, ma l'app di Dreame appare inizialmente un po' confusionaria nella disposizione dei menù e delle tantissime opzioni disponibili.

È ricca, forse fin troppo ricca di sottomenù. Come se non bastasse, ho riscontrato un fastidioso problema durante la primissima mappatura della casa, quella fase cruciale in cui il robot esce per la prima volta dalla tana per studiare la planimetria.

Il robot sembrava perdersi in un corridoio e l'operazione ha richiesto un paio di tentativi a vuoto prima di essere completata correttamente.

Tuttavia bisogna essere intellettualmente onesti: una volta superato questo scoglio di gioventù, capito il funzionamento della logica dei menù e archiviata con successo la planimetria dell'appartamento, l'app diventa chiara, potentissima e semplicissima da usare tutti i giorni.

Ti permette di selezionare e programmare stanze dedicate, creando routine specifiche.

Oltre alla classica modalità autonoma in cui il robot fa tutto da solo in giro per casa, è possibile personalizzare la pulizia stanza per stanza, decidendo per ognuna il grado di umidità del panno e la potenza di aspirazione.

Posso ad esempio dire al robot di aspirare al massimo e lavare con molta acqua in cucina, e di fare un passaggio leggero e silenzioso in camera da letto.

E la navigazione vera e propria? Archiviata la prima mappatura incerta, i movimenti del robot rasentano la perfezione assoluta. Vederlo muoversi è un vero piacere per gli occhi di un appassionato di tecnologia: procede con una precisione chirurgica tra le stanze, aggira gli ostacoli improvvisi con un'estrema naturalezza calcolando gli spazi al millimetro, ed è in grado di scavalcare dislivelli fino a 6 centimetri con facilità.

Nessun problema quindi con le guide sporgenti delle porte finestre, con i cavi dimenticati sul pavimento o con i classici piccoli gradini interni che separano vecchie stanze.

L'uso di tutti i giorni

Riguardo l'interazione quotidiana, un dettaglio che mi ha sorpreso in positivo è la gestione vocale. Non sono un grande fan dei comandi vocali impartiti tramite gli assistenti domestici, preferisco di gran lunga azionare il robot dall'applicazione per avere una maggiore personalizzazione e il controllo completo su cosa andrà a fare.

Tuttavia, ho trovato immensamente utile la voce integrata nel robot stesso. L'apparecchio parla, e ti comunica a voce alta e chiara quando è il momento di svuotare il serbatoio dell'acqua sporca, quando ha sete e devi riempire quello dell'acqua pulita, o se si è verificato un intoppo. È un feedback immediato che ti evita di dover controllare costantemente le notifiche sul telefono.

La vera chicca assoluta, quella che mi ha fatto sorridere la prima volta che l'ho vista in azione e che ritengo un fattore di acquisto fondamentale per chi condivide la casa con un cane o un gatto, è l'intelligenza artificiale di bordo unita alla videocamera. Il robot rileva automaticamente e in tempo reale dove si trova l'animale.

Non si limita a schivarlo come farebbe con una sedia, ma fa di tutto per stargli alla larga, modificando ampiamente il suo percorso per non disturbarlo durante il riposo. Arriva persino a scattargli una fotografia se l'animale, incuriosito dal ronzio o spavaldo, si avvicina troppo all'obiettivo.

A proposito di videocamera, è presente anche una comodissima funzione di controllo remoto.

Se siete in ufficio o fuori a cena, potete aprire l'app, visualizzare lo streaming video e pilotare il dispositivo a distanza tramite un joystick virtuale per dare un'occhiata in giro. È come avere un piccolo guardiano mobile su ruote che pattuglia l'appartamento.

Come si comporta con i tappeti?

C'è poi la tanto discussa questione dei tappeti, che per me è stata una non questione, rivelando l'ottima ingegnerizzazione del prodotto. La maggior parte dei tappeti che ho in casa, soprattutto quelli di grandi dimensioni in salotto o in camera, sono stati gestiti egregiamente. Il robot li riconosce, sale senza esitazioni e aspira lo sporco senza mai bagnarli con il panno umido.

L'unico momento di incertezza l'ho registrato in cucina, con un piccolo e leggero tappetino su cui poggia la ciotola del cane. Essendo molto leggero, il robot nel tentativo di salirci sopra finisce per portarselo dietro per qualche centimetro prima di capire l'inghippo. Niente di tragico, ho semplicemente imparato a sollevarlo e toglierlo di mezzo prima di far partire la pulizia programmata in quella zona.

Prestazioni all'avanguardia

Veniamo ora al sodo: le prestazioni pure di pulizia. Sul fronte dell'aspirazione a secco, la potenza spinta all'incredibile soglia dei 25.000 Pa è a dir poco devastante. La polvere fine, le briciole incastrate a fondo nelle fughe delle piastrelle e soprattutto le matasse di peli del cane spariscono letteralmente alla prima passata, senza bisogno di insistere o fare doppi giri.

Il merito di questa straordinaria efficienza non è solo del motore ciclonico, ma va attribuito anche alla spazzola principale inferiore, composta da due rulli in gomma siliconica che ruotano in direzioni opposte. Questo sistema meccanico brillante impedisce a peli e capelli lunghi di aggrovigliarsi e bloccare il meccanismo, un vero salvavita per chi prima passava le domeniche armato di forbici a tagliare grovigli incastrati sotto le spazzole a setole dei vecchi aspirapolvere.

Ma arriviamo alla vera, grande rivoluzione di questo modello: il lavaggio. L'azienda ha saggiamente deciso di abbandonare i classici panni in microfibra statici, quelli che vengono semplicemente trascinati passivamente sul pavimento, integrando un mocio a rullo continuo.

Questo rullo viene tenuto costantemente umido e irrorato con acqua riscaldata a 45 gradi direttamente a bordo del robot in movimento. L'effetto sulle mie piastrelle, che come ho detto sono un bel banco di prova, è stato sbalorditivo.

Ho messo alla prova la macchina in cucina con veri e propri disastri culinari: schizzi di sugo di pomodoro, gocce di caffè secche della mattina, residui di cibo appiccicoso caduti mentre cucinavo e, ovviamente, le onnipresenti pedate umide del cane.

Il robot è stato eccezionale. Lo sporco ostinato e le macchie vengono grattati via dall'azione meccanica continua del rullo, lasciando un pavimento pulito a fondo, che profuma di fresco e sembra lavato a mano con lo spazzolone e tanto olio di gomito.

La cosa che mi ha lasciato davvero a bocca aperta dal punto di vista tecnologico è successa con una macchia particolarmente ostinata in cucina, ormai secca da ore. Il robot ci è passato sopra, ha completato la pulizia della stanza e poi, tramite una notifica sull'app, mi ha suggerito autonomamente di effettuare un secondo passaggio specifico con una modalità di pulizia più profonda.

Il fatto che la macchina abbia capito che la prima passata non era stata sufficiente e abbia proposto una soluzione è qualcosa di fantascientifico che dimostra la maturità del software.

Quanto tempo ci mette a pulire?

Tutto questo lavoro ha delle tempistiche ben precise. Per pulire a fondo i circa 80 metri quadrati calpestabili del mio appartamento, aspirando e lavando contemporaneamente, il robot impiega circa un'ora di orologio.

Durante il suo giro di pattuglia quotidiano, l'apparecchio è un vero fantasma. Risulta incredibilmente silenzioso e non disturba minimamente, tanto che molto spesso lo faccio girare mentre guardo un film alla televisione o mentre lavoro al computer in smart working senza alcuna distrazione.

Qualche rumore di troppo...

La pace domestica, però, finisce in modo abbastanza brusco quando la macchina termina il suo lavoro e fa ritorno alla base di ricarica.Le operazioni di svuotamento automatico della polvere raccolta nel sacchetto della stazione, seguite dalla manutenzione del mocio, generano un frastuono notevole, simile a quello di un elettrodomestico industriale, che si sente chiaramente da un capo all'altro della casa.

C'è un motivo ingegneristico per questo rumore improvviso: il lavaggio del panno all'interno della base avviene addirittura con un getto di acqua scaldata fino a 100 gradi per sciogliere e igienizzare a fondo ogni residuo di grasso catturato in cucina, seguito immediatamente da una rumorosa e potente asciugatura ad aria calda necessaria per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori.

Per fortuna, è una procedura intensa ma che dura poco.

La manutenzione

A livello di routine e manutenzione ordinaria, bisogna calcolare un minimo di impegno. Non aspettatevi di accenderlo e dimenticarvene per un mese.

Nel mio caso, facendogli pulire tutta la casa, devo rigorosamente riempire il serbatoio dell'acqua pulita e, soprattutto, svuotare quello dell'acqua sporca ogni singola volta che completa un ciclo intero. Se vi dimenticate l'acqua sporca nella base per un paio di giorni, preparatevi ad affrontare un odore di acqua stagnante decisamente sgradevole.

Inoltre, il sistema è progettato in modo intelligente per facilitare la pulizia profonda delle componenti meccaniche. Quasi tutte le parti coinvolte nel processo sono facilmente rimovibili per una detersione accurata sotto il lavandino.

Nel mio caso eseguo questa manutenzione manuale rigorosamente una volta a settimana, pulendo a fondo sia i sensori del robot che i vassoi della base per garantire sempre prestazioni eccellenti nel tempo.

C'è però una nota dolente in questa fase di manutenzione che devo assolutamente segnalare, un difetto di progettazione fisica che stona in un prodotto così avanzato. Rimettere in sede il panno del rullo dopo averlo smontato e lavato a mano è un'operazione inutilmente complicata e frustrante.

Per togliere il panno basta premere un pulsante di plastica dura e il blocco si stacca agilmente insieme alla base che lo fa girare. Il problema sorge quando bisogna rimetterlo. Si usa lo stesso metodo dell'estrazione, ma il pulsante di aggancio deve essere premuto e riagganciato insieme al panno umido prima di riposizionarlo nel robot.

A quel punto, per inserirlo nella sua sede, bisogna centrare una specifica "cannula" o traccia di scorrimento, inserire due spuntoni di plastica all'interno di due buchi precisi e spingere con una forza bruta non indifferente fino a quando non si incastra tutto con un clic.

E bisogna stare molto attenti a farlo nel verso giusto. È una procedura meccanica sgraziata, che richiede una forza eccessiva e che stanca in fretta.

Un altro piccolissimo neo, che però non inficia l'esperienza generale, riguarda la gestione del detergente tramite app. Manca totalmente la possibilità di regolare con maggiore personalizzazione e granularità la quantità di sapone erogata durante il lavaggio. Una funzione del genere avrebbe reso l'esperienza software letteralmente inattaccabile.

Va detto a sua discolpa, però, che il sistema idraulico interno è ottimizzato alla perfezione per consumarne pochissimo e in modo costante. La bottiglia fornita in dotazione al momento dell'acquisto vi durerà tranquillamente sei mesi interi, anche in caso di utilizzo giornaliero intensivo come il mio.

In conclusione

Tirando le somme di questa lunga recensione, dopo un uso intensivo, estremamente sfidante e senza fargli sconti negli ultimi due mesi, posso affermare con assoluta certezza che il Dreame Aqua 10 Ultra Track Complete vale ogni singolo centesimo del suo prezzo di listino.

L'autonomia della batteria è semplicemente mostruosa e gli permette di gestire metrature importanti senza mai mostrare segni di affaticamento.

Siamo chiari, è indiscutibilmente un investimento economico di un certo peso per l'economia di una famiglia.

Tuttavia, se riuscite a intercettarlo durante i fisiologici cali di prezzo o nei periodi di offerte promozionali, magari approfittando dei classici sconti visti in occasioni di svendite come il Black Friday, dove in passato è arrivato a costare circa 400 euro in meno rispetto al prezzo di partenza, diventa un acquisto a cui è quasi impossibile e insensato dire di no.

Al netto di qualche piccolo peccato di gioventù sull'applicazione iniziale, dell'ingombro non indifferente della base di ricarica, della mancanza di regolazione fine del sapone e di quel maledetto gancio del panno che vi farà sbuffare una volta a settimana, stiamo parlando di una macchina straordinaria.

È un vero concentrato di tecnologia moderna che fa esattamente quello che promette, e lo fa divinamente: mantenere i vostri pavimenti puliti, igienizzati e lucidi, restituendovi la cosa più preziosa e insostituibile che possediamo: il nostro tempo libero.