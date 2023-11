Gremlins torna al cinema (insieme ad una ventata di anni ’80)

In occasione dei 100 anni di Warner Bros torna al cinema Gremlins, il cult del 1984 distribuito da Warner Bros Pictures diretto da Joe Dante e scritto da Chris Columbus.

Sarà possibile rivivere quest’epica avventura horror comedy in sala dal 13 al 15 novembre, grazie a un’iniziativa targata UCI Cinema.

Gremlins: trama e genesi di un vero cult generazionale

Gremlins arrivò per la prima volta nei cinema italiani il 16 novembre del 1984, dopo l’uscita in USA risalente all’8 giugno dello stesso anno.

Da quel momento in poi nessuno ha mai più dimenticato questa pellicola, che è stata ed è tutt’ora riproposta in televisione costantemente, ogni anno specialmente nel periodo natalizio.

Si, perché col tempo il film di Joe Dante prodotto da Steven Spielberg è diventato un vero e proprio cult natalizio, il comfort movie per molti da fruire durante le feste.

Un film da rivedere, d’obbligo specialmente per chi era ragazzino o adolescente durante quegli anni e per gli appassionati del genere.

La storia sceneggiata da Chris Columbus trae ispirazione da un libro per bambini intitolato I Gremlins del 1943 scritto da Roald Dahl e racconta di Billy Pelterz (Zach Galligan), un normalissimo ragazzo che si destreggia tra casa e lavoro e che riceverà da suo padre, un inventore di nome Rand (Hoyt Axton), un regalo di Natale molto particolare, capace di travolgergli totalmente le giornate.

Il regalo in questione è un animaletto chiamato mogwai, una creatura insolita e per prendersene cura bisogna rispettare una serie di regole ferree.

Zach Galligan e Gizmo in Gremlins 1984

Si scoprirà che ignorando queste regole fondamentali, i mogwai si moltiplicano e si trasformano in creature malevole chiamate gremlins, portando caos nella tranquilla cittadina di Kingston Falls.

Per fermare il caos portato dai gremlins che si sono moltiplicati esponenzialmente, Billy, la sua fidanzata Kate (Phoebe Cates) e il mogwai originale, Gizmo, si fanno in quattro vivendo una serie di avventure comiche a tinte horror. In un connubio che è il marchio di fabbrica delle pellicole d’avventura per ragazzi firmate dai registi più influenti degli anni 80.

Quarant’anni di successi, critica sociale e polemiche

Gremlins è stato anche un vero successo finanziario, uscito l’8 giugno 1984 negli Stati Uniti, si è classificato al secondo posto nel primo weekend, guadagnando 12,5 milioni di dollari, posizionandosi appena dietro a Ghostbusters. Alla fine delle proiezioni americane nel novembre 1984, l’incasso nazionale risaliva a 148,1 milioni di dollari, rendendolo il quarto film di maggior incasso dell’anno. Considerato che è stato prodotto con un budget di 11 milioni di dollari, il film ha superato le aspettative di Spielberg.

Il film ha ricevuto, dunque, un’ottima accoglienza dal pubblico, ma è stato apprezzato anche dalla critica, che nella pellicola di Joe Dante ha visto più di una commerciale commedia horror e che ha saputo cogliere anche la parodia a diverse criticità appartenenti alla società americana dell’epoca.

I mogwai, Gizmo e la proliferazione dei pestiferi gremlins rappresenta concettualmente la demonizzazione di un nemico che, in realtà, ha contribuito a plasmare l’America stessa.

In un contesto politico che cerca un nemico comune da condannare per mantenere la coesione, l’Oriente (Rand Peltez prende il mogwai che ha un’identità straniera a chinatown) è visto come una minaccia economica agli equilibri globali, portando a una corruzione dell’immagine degli Stati Uniti. Il rifiuto stereotipato dei prodotti stranieri, riflesso nelle parole dei personaggi, si manifesta nel modo in cui Gizmo, apparentemente innocuo, viene connotato come una minaccia straniera.

Gremlins 1984

In realtà, il caos è innescato dai protagonisti stessi, che violano le regole, diventando i primi artefici delle conseguenze negative.

Joe Dante, in modo ironico ma preciso, cattura la costruzione di un nemico pubblico interno e la paranoia statunitense che ne deriva.

Tuttavia, il film ha scatenato anche una serie di polemiche, dovute all’eccessiva violenza riscontrata dai genitori, che non trovavano per nulla adatte certe scene “crude” inserite all’interno in un film per ragazzi. Questo non fermò il successo della pellicola, che è considerata uno dei migliori film del 1984 e che continua ad essere apprezzata a distanza di quasi quarant’anni.

Un nuovo sequel in arrivo?

A distanza di sei anni dall’originale, Joe Dante ha diretto un seguito di Gremlins, intitolato Gremlins 2 – La nuova stirpe.

Questa pellicola prende le distanze dal genere horror per puntare il focus sulla parodia, che sfocia a tratti nel demenziale, facendo una satira al suo stesso primo capitolo e alla tendenza generale di realizzare sequel, che ad Hollywood stava prendendo sempre più piede.

Gremlins 2 – La nuova stirpe uscì nell’estate del 1990, dividendo la critica e deludendo le aspettative al botteghino, incassando 41,5 milioni di dollari con un budget stimato tra i 30 e i 50 milioni di dollari.

Ad oggi pare sia certo che prima o poi arriverà anche un terzo capitolo di questo indimenticabile cult, ma ci vorrà del tempo prima che questa notizia diventi ufficialmente realtà. Chris Columbus ha una sceneggiatura pronta, ma ci sono dei problemi con i diritti in mano a Warner Bros.

Gremlins: Secrets of the Mogwai 2023

Però, per tutti i fan della saga, segnaliamo che a maggio del 2023 è stata lanciata su HBO Max la serie tv d’animazione Gremlins: Secrets of the Mogwai, un prequel di Gremlins e Gremlins 2.

Ambientata nella Shanghai degli anni ’20, la serie racconta la storia di come il bambino di 10 anni Sam Wing ha incontrato Gizmo, un giovane Mogwai.

La serie, scritta e prodotta da Tze Chun, ha come produttori esecutivi Steven Spielberg, Darryl Frank, Justin Falvey, Sam Register e Brendan Hay, con Joe Dante, regista dei due film dei Gremlins, come produttore consulente. La serie è stata anche rinnovata per una seconda stagione.